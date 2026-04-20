Sabor sutra nastavlja s radom glasanjem, ali ne i o ustavnim sucima

"Traju razgovori i kontakti oko izbora tri nova suca Ustavnog suda i, koliko sam informiran, došlo je do određenih pomaka, ali situacija još uvijek nije zrela i neće biti glasovanja sutra o ustavnim sucima. Iduće glasovanje je 30. travnja i nadam se da bi do tada moglo doći do pomaka i usuglašavanja stavova", izjavio je u ponedjeljak predsjednik Sabora Gordan Jandroković.