Sabor sutra nastavlja s radom glasanjem, ali ne i o ustavnim sucima

Hrvatski sabor u utorak nastavlja s radom, a prvog dana ovotjednog zasjedanja zastupnici će glasati o točkama koje su raspravili protekla dva tjedna, ali ne, kako se očekivalo, i o imenovanju tri ustavna suca.
Pregovori koje su HDZ i lijeva oporba nastavili nakon uskrsne stanke u zasjedanju Sabora, kada je Ustavni sud već ostao bez trojice ustavnih sudaca kojima je i produženi mandat istekao 12. travnja, nisu urodili plodom. Stoga se imena troje novih sudaca neće naći ni na sutrašnjem glasanju, što znači da Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem deseteročlanom sastavu.
"Traju razgovori i kontakti oko izbora tri nova suca Ustavnog suda i, koliko sam informiran, došlo je do određenih pomaka, ali situacija još uvijek nije zrela i neće biti glasovanja sutra o ustavnim sucima. Iduće glasovanje je 30. travnja i nadam se da bi do tada moglo doći do pomaka i usuglašavanja stavova", izjavio je u ponedjeljak predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Ustvrdio je kako "nije jednostavno ostvariti dogovor" kada treba pronaći dvotrećinsku većinu između političkih opcija koje su u napetim odnosima, "a takva je trenutačna situacija".
Zastupnici će glasati o zakonskim prijedlozima koje su raspravili protekla dva tjedna, a među onima koji su spremni za donošenje su Zakon o priuštivom stanovanju, regionalnom razvoju RH, elektroničkim komunikacijama i tržištu kapitala.
Nakon glasanja, koje je predviđeno u podne, te iznošenja stajališta na slobodnu temu, raspravit će prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, usmjeren na jačanje pripravnosti i otpornosti na katastrofe, a s opcijom odgode povlačenja sredstava. Radi se o ugovoru potpisanom u siječnju ove godine te zajmu vrijednom 100 milijuna eura.
Razdoblje povlačenja zajma je tri godine, uz mogućnost obnavljanja do četiri puta, maksimalno 15 godina.
Dnevni red do petka broji još devet točaka. Među njima su i izmjene zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, o građevnim proizvodima, sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, kao i zakonski prijedlozi koji se odnose na radnike izložene azbestu.
