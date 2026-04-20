glavni pregovarač oporbe

Đujić o izboru ustavnih sudaca: Potez je na HDZ-u!

20. tra. 2026. 12:27
Saša Đujić
SDP-ov saborski zastupnik i glavni pregovarač oporbe za izbor ustavnih sudaca Saša Đujić bio je gost N1 Stduija uživo gdje je komentirao hoće li sutra na glasovanju u Saboru biti točka o izboru ustavnih sudaca.

Odgovorio je i na pitanje ima li pomaka u stavovima između HDZ-a i ostatka oporbe.

"Zadnjih 10-ak dana bilo je razgovora, ali nije bilo pregovora. Mi smo kao oporba jasno rekli svoju poziciju", rekao je Đujić i nastavio:

"U ovih zadnjih šest mjeseci koliko traje izbor ustavnih sudaca i ovaj period od više od godinu dana, koliko nemamo predsjednika Vrhovnog suda, HDZ je cijelu tu situaciju toliko zakomplicirao sa svojim uvjetima i ultimatumima.

Mi smo sada u jednoj poziciji da je po nama prvi potez na njima. Tražimo da pokažu istinsku volju - da deblokiraju proces izbora predsjednika Vrhovnog suda koji je po nama nemoguće spojiti s izborom trojice sudaca Ustavnog suda. Prvi korak bi trebao biti na njima", kaže Đujić i dodaje:

"Mi ćemo pričekati još ovaj tjedan da vidimo neki rasplet, a ako se do kraja tjedna ne budemo pomicali predložit ćemo neke korake možda i poništenje procesa izbora ustavnih sudaca pa da idemo u novi proces raspisivanja natječaja", zaključio je Đujić.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
