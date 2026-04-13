USPOREDBE S ORBANOM
Sandra Benčić: Andrej Plenković nije državnik nego PR lutka koja vodi Superhik politiku
Predsjednica Kluba zastupnika platforme Možemo Sandra Benčić komentirala je u N1 studiju uživo, kod naše Nine Kljenak, rezultate izbora u Mađarskoj, stanje u Hrvatskoj, izbor ustavnih sudaca i politiku vlade Andreja Plenkovića, za kojeg je ustvrdila da "nije državnik nego PR lutak"
Odlazak Viktora Orbananakon 16 godina vladavine Mađarskom, Benčić je ocijenila "apsolutno dobrom viješću, jednom od najboljih u posljednje vrijeme".
"Pad Orbana, kao jednog od najautokratskijih vođa, daje nam nadu za domino-efekt pada njemu sličnih vođa. Autokratski vođe unutar EU su izgubili svoju polugu moći.
Ako znamo da su ga podržavali i Trump i Putin, da je Rusija imala veliki utjecaj u Mađarskoj, da se Netanyahuova vlada sad pita tko će za njih sada lobirati, onda je to dobra vijest i na globalnoj razini", istaknula je Benčić.
Usporedba Mađarske i Hrvatske
Dodala je kako su mađarski građani jasno pokazali proeuropski smjer svoje zemlje i poslali poruku svima da koliko god režim okorio, ipak ga se može promijeniti. Kvaliteta života im je pala, nastavila je Benčić, bila je to kombinacija inata i otpora kad se vidjelo koliko je Orban podanički nastupao prema Putinu i koliki je utjecaj Rusije.
"Jasno su rekli ne korupciji, poruka je bila da žele živjeti u zemlji u kojoj ih se neće osuđivati i govoriti da nisu dobri Mađari, ako nisu članovi vladajuće stranke. Imamo i mi sličnih tendencija", rekla je Benčić.
Usporedila je prilike u Mađarskoj s onima kod nas, pa ustvrdila da in Orban nije u prvim mandatima bio što je kasnije postao, ali da je "trbuhozborenje i porobljavanje" državnih institucija, medija i sveučilišta sve jače prisutno i u Hrvatskoj.
O izboru ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda
Osvrnula se i na činjenicu da Hrvatskoj i nakon isteka rokova manjka troje ustavnih sudaca i da godinu dana nema predsjednika/-icu Vrhovnog suda. Za sve okrivljuje vladajući HDZ i premijera Plenkovića koji je eksplicitno postavio dva protuustavna prijedloga za izbor ustavnih sudaca.
"Ucijenio je cijelu sudsku vlast i opoziciju da nema predsjednika Vrhovnog suda, a time ni DIP-a, dok on nema stranačku većinu u Ustavnom sudu. Tome smo rekli ne, kao svaka normalna opozicija, jer proces dirigira izvršna vlast koja postavlja protuustavne uvjete. Da bismo mogli nastaviti proces, moraju odvojiti te procese i to je samo u rukama HDZ-a jer za izbor predsjednika Vrhovnog suda im treba samo 76 ruku - samo obična većina, a Plenković to ima i taj proces može završiti sutra", naglasila je Benčić.
Tek kad to naprave i deblokiraju izbor predsjednika Vrhovnog suda, može se razgovarati o izboru ustavnih sudaca, zaključila je Benćič.
Plenković vodi Superhik PR politiku
Govoreći o interpleaciji o vladi zbog propuštenih reformi, koju je predložila njezina stranka, Benčić je kazala kako je Plenković na raspolaganju imao 34 milijarde eura, a nije napravio ništa.
"Imao je 34 milijarde eura na raspolaganju, a mi smo nakon toga prvaci inflacije, umirovljenici su nam najsiromašniji u EU, rasle su plaće u državnom i javnom sektoru, ali u privatnom nisu i većina ljudi ne živi bolje. 10 posto najbogatiijih se značajno obogatilo i drže sad 64 posto bogatstva u Hrvatskoj, a oni ne žive od rada. Onima koji žive od rada plaće je 'pojela' inflacija. Plenković vodi Superhik politiku", ustvrdila je Benčić.
"Važna je samo prva minuta dnevnika"
Smatra da premijer Plenković "nije ostvario ciljeve, nisu provedene reforme sustava i zato imamo najvišu stopu inflacije, nismo energetski ni prehrambeno samodostatni, a on se toga nije ni dotaknuo". Dodala je i da smo po samodostatnosti gori nego 2016. godine kad je Plenković preuzeo Hrvatsku.
"On se stalno hvali koliko je novaca potrošio, ali ta potrošnja nije dala efekta. On vodi PR politiku, a ne politiku stvarne promjene. Gleda samo što će dobro izgledati u prvoj minuti dnevnika. On nije državnik nego PR lutka i to je to", zaključila je predsjednica Kluba zastupnika platforme Možemo u Hrvatskom saboru.
