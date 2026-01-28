prošao prvu saborsku stepenicu
Sabor u četvrtak glasuje o povjerenju Tomislavu Ćoriću
Hrvatski sabor u četvrtak će odlučivati o prijedlogu da se Tomislav Ćorić, koji je protekle četiri godine bio viceguverner HNB-a, vrati u Vladin tim kao potpredsjednik Vlade i ministar financija.
Ćorić bi tu dužnost trebao preuzeti od Marka Primorca koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).
Ćorić je prošao prvu saborsku stepenicu, u srijedu je saslušan i dobio je potporu resornog Odbora za financije i državni proračun, još ga čeka iskazivanje povjerenja u Saboru, a da bi bio potvrđen za ministra mora dobiti potporu 76 zastupnika.
Premijer Andrej Plenković opetovao je u srijedu kako Ćorić ima sve potrebne stručne reference za dužnost ministra financija i kako vjeruje da će se dobro uklopiti te da će njegov povratak u izvršnu vlast biti bezbolan i učinkovit.
Istaknuo je kako je riječ o političaru i stručnjaku koji je bio član njegove prve i druge Vlade, obavljao dužnost ministra rada, zaštite okoliša te u konačnici ministra gospodarstva. Dolazi s Ekonomskog fakulteta, s Katedre za financije, s pozicije viceguvernera Hrvatske narodne banke te ima vrlo značajno i bogato iskustvo.
Sabor će glasovati i o drugim točkama koje je raspravio od 15. siječnja, kada je počeo novu parlamentarnu sezonu.
Trebao bi izmijeniti Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i tako omogućiti da se unaprijedi sustav skrbi o njima.
Najvažnija izmjena tiče se promjene načina određivana osnovice za određivanje prava. Po važećem zakonu, kao osnovica se koristila proračunska osnovica koja se nije mijenjala od 2001., a iznosi 441,44 eura. Po novome, osnovicu će odlukom određivati Vlada, jednom godišnje, najkasnije u lipnju.
To znači, ako se Zakon izmjeni u postojećem obliku, Vlada do konca lipnja mora donijeti odluku o visini osnovice koja će vrijediti u idućoj godini. Odluku o iznosu osnovice za ovu godinu, Vlada će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona koji izričito propisuje da iznos osnovice ne može biti niži od onoga određenog za prošlu godinu.
Sabor će glasovati i o novom Zakonu o otocima koji treba poboljšati položaj i život otočana, njih oko 128 tisuća, koliko ih je prema popisu iz 2021. godine živjelo na 52 naseljena otoka i poluotoku Pelješcu.
Zakon unapređuje postojeće, ali donosi i neke nove mjere. Tako će se, primjerice, sufinancirati razlika troškova za skupe projekte gospodarenja otpadom kakvi su sanacija divljih odlagališta, izgradnja reciklažnih dvorišta, prijevoz otpada na kopno.
Kod zdravstvene zaštite, planira se pak pokrenuti program za dodjelu sredstava općinama i gradovima za popunjavanje mreže javne zdravstvene službe kroz ulaganje u infrastrukturu, stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja te poboljšanje materijalnih prava.
Zastupnici će glasovati i o tri zakona vezana uz radnike profesionalno izložene azbestu kojima se proširuje popis bolesti povezanih s izlaganjem azbestu na radu, a samim time i pravo na novčanu naknadu.
Očekuje se da će Sabor područje Zagorskih gora proglasiti parkom prirode koji će se prostirati na području Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije, a obuhvatit će područje Maceljske gore, Ravne gore, Strahinjščice, Ivanščice i Bednjanskog kraja, ukupno 30.187 hektara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare