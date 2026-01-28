Sabor u četvrtak glasuje o povjerenju Tomislavu Ćoriću

To znači, ako se Zakon izmjeni u postojećem obliku, Vlada do konca lipnja mora donijeti odluku o visini osnovice koja će vrijediti u idućoj godini. Odluku o iznosu osnovice za ovu godinu, Vlada će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona koji izričito propisuje da iznos osnovice ne može biti niži od onoga određenog za prošlu godinu.