Raspudić: Ćorić je neka vrste HDZ-ove sode bikarbone ili švicarskog nožića
MOST-ov zastupnik Nino Raspudić gostovao je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak razgovarao je o unutarnjim i vanjskim političkim aktualnostima.
"Kao kad otpuste kočnice tinejdžerima..."
To je jedan modalitet po kojem neki ljubavnici koji su prekinuli komuniciraju. Što znači da je Plenković Milanovića zvao noćas? Da je kazao navečer ili sinoć, moglo bi se interpretirati da ga je nazvao u "pristojno" vrijeme, što je do nekih devet navečer. Ali "noćas"... To bi moglo biti i u jedan, dva, tri ujutro. To je kao kad "otpuste kočnice" u tinejedžerskoj dobi pod utjecajem alkohola pa se zove bivše ljubavi u nekim sitnijim satima", rekao je i ocijenio da bi ovaj "čudan" način komunikacije možda i bio zabavan da se ne radi o ozbiljnom vanjskopolitičkom trenutku.
Podsjeća da se čelnik izvršne i zakonodavne vlasti ne mogu dogovoriti ni oko "elementarnih" stvari kao što je imenovanje veleposlanika i konzula.
Kako kaže, prema riječima predsjednika postoji "čežnja" s Plenkovićeve strane i dodaje da bi sve ovo bilo smiješno da postoji uhodana situacija, no da je u ovom slučaju sve ovo "vrlo zabrinjavajuće."
Cilj ovih propalih noćnih razgovora, bio je konzultiranje oko ujedinjenog stava RH glede Trumpovog poziva i priključenju Odbora za mir.
"Neka taj "vrući krumpir", prebace na Sabor
"Ako se radi o tome da ne mogu i dalje zauzeti jasan stav, neka taj "vrući krumpir" prebace na Sabor. Vidimo da su od zemalja EU-a samo Mađarska i Bugarska pristala na tu inicijativu. Dio zemalja je izričito protiv, a dio, poput nas, i dalje važe", rekao je.
Nadodaje da se očito radi o sukobu multilateralnog i globalističkog pristupa koji je donedavno provodio Biden i onom Trumpovom koji slijedi logiku Monroeove doktrine.
Europa gleda što će se srednjoročno događati u SAD-u
"Na što se kladimo srednjoročno; hoće li nakon Trumpa ponovno na vlast doći demokrat ili će se, možda i vjerojatnije, doći do potpune promjene u europskim zemljama", rekao je pa kao primjer naveo Francusku u kojoj Bardella, predvodnik ekstremno desne Le Penine stranke, daleko prednjači po anketama.
Osvrnuo se na Zlatu Đurđević i istaknuo da je Milanović za nju rekao da je neovisna stručnjakinja, a danas se pojavljuje na čelo SDP-ovog Odbora za pravosuđe.
"Milanović je skočio sam sebi u usta u tom trenutku kad ju je postavio na čelo tog Odbora", smatra.
Kako uopće gleda na Trumpovu inicijativu osnivanja Odbora za mir?
"Trump vrlo često izaziva komunikacijski nesporazum. On ide s brutalnim maksimalističkim zahtjevima da bi onda reterirao i našao se na sredini koja mu odgovara", kaže pa podsjeća na situaciju koja se promijenila za 180 unutar 24 sata po pitanju mogućnosti upotrebe sile pri preuzimanju Grenlanda.
O Ćoriću
Komentirajući četvrti povratak Tomislava Ćorića koji će zamjeniti Marka Primorca na poziciji ministra financija, rekao je da je to "veliko iznenađenje".
"Postoje situacije u životu kada čovjek ne zna bi li se plakao ii smijao. Moj izbor je da ne plačem. Svi znaju za vjetroelektrane, Krš-Pađene, Plin za cent, europski fondovi, HEP afere... Svi to znaju, ali HDZ je očito tu ljestvicu političke odgovornosti i elementarnog obraza davno spustio na samo dno. Više ih ni ne zanima hoće li zbog ovakvih kadrova pasti u očima birača, već se samo nadaju maksimalno mobilizirati svoju klijentelu za iduće izbore i drugima ogaditi politiku", smatra i dodaje da je HDZ, u najmanju ruku, trebao odabrati nekog "neutralnog" kao što je bio Primorac kojeg naziva "pristojnom javnom figurom".
"Plenković će danas na Odboru reći da ne vidi ništa sporno da Primorac ostavlja uzde usred mandata i odlazi na mejsto jednog od osam potpredsjednika ECB-a. Da oni (potpredsjednici) mogu utjecati na išta su priče za malu djecu. Ali zašto Ćorić? Koja je njegova motivacija da ode sa svima repovima koje vuče, oporbi i medijima na nišan?", pita se i dodaje - zašto nisu onda poslali Ćorića u Bruxelles?
"Ćorić je neka vrste HDZ-ove sode bikarbone ili švicarskog nožića, sve zna i s njim se sve može popraviti", zaključuje Raspudić.
