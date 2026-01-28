Raspudić: Ćorić je neka vrste HDZ-ove sode bikarbone ili švicarskog nožića

To je jedan modalitet po kojem neki ljubavnici koji su prekinuli komuniciraju. Što znači da je Plenković Milanovića zvao noćas? Da je kazao navečer ili sinoć, moglo bi se interpretirati da ga je nazvao u "pristojno" vrijeme, što je do nekih devet navečer. Ali "noćas"... To bi moglo biti i u jedan, dva, tri ujutro. To je kao kad "otpuste kočnice" u tinejedžerskoj dobi pod utjecajem alkohola pa se zove bivše ljubavi u nekim sitnijim satima", rekao je i ocijenio da bi ovaj "čudan" način komunikacije možda i bio zabavan da se ne radi o ozbiljnom vanjskopolitičkom trenutku.