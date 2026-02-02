Sandra Benčić: Policija ušla u prostorije Možemo!

Sandra Benčić (Možemo!) na svom je Facebook profilu objavila kako je policija ušla u prostoirije stranke Možemo "pod oprqavdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću"
Njezinu objavu donosimo u nastavku:
‘U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore politickih stranaka.‘
Podsjetimo, Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, a održat će se u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
Jučer je bio najavljan doček u organizaciji Grada i HRS-a za 15 sati u ponedjeljak, no ubrzo je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.
Sve događaje iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.
