FOTO, VIDEO / U tijeku pripreme Trga za Vladin doček rukometaša: "Thompson će nastupiti"

Vlada RH će u suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom na Trgu bana Jelačića danas u 18 sati organizirati doček brončanih rukometaša. Pozvali su građane da se pridruže.
Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.
Doček HRS-a i Zagreba bio je najavljen za danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, no ubrzo je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.
11:15
prije 4 min.
Priprema se Trg za doček
11:09
prije 10 min.
Thompsonov menadžer: Ovaj poziv se ne odbija, Marko će nastupiti na Trgu!
"Dobili smo poziv iz Hrvatskog rukometnog saveza da Marko nastupi na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića u 18 sati. Naravno da će nastupiti, taj se poziv ne odbija", rekao je Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona, nakon što je službeno potvrđeno da će Vlada preuzeti organizaciju dočeka rukometaša za Dnevnik.hr.
Potvrdio je i da će na dočeku Thompson izvesti pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", dok se ostale pjesme još dogovaraju.
11:08
prije 11 min.
Kosor: "Ovo je sada rat. Bez presedana"
"Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske!", napisala je Jadranka Kosor na X-u.
10:59
prije 20 min.
Ministar objavio detalje dočeka rukometaša: "Bit će veličanstveno!"
Tonči Glavina komentirao je organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša: "Grad Zagreb je rekao ne sportu, rukometašima, narodu i proslavi naših vrhunskih sportskih uspjeha. To je nama neprihvatljivo i jako smo tužni. Vlada voli sport i kaže da sportu, da rukometašima, narodu, hrvatskim domoljubnim pjesmama. Donijeli smo odluku i Vlada zajedno s HRS-om organizira veličanstveni doček rukometaša danas u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Pozivamo sve sugrađane da se priključe prekrasnoj atmosferi."
10:57
prije 22 min.
Oglasila se Vlada
Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspjeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim organizirati primjeren doček rukometaša u Zagrebu, priopćili su.
Stoga je na jutrošnjoj telefonskoj sjednici Vlada donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom. Doček će se održati u ponedjeljak 2. veljače 2026., s početkom u 18.00 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
10:49
prije 30 min.
Ivošević: "Rukometaši ne znaju šta je bilo i nisu svjesni sramote koju vežu uz svoj veliki sportski uspjeh"
Kako zaboraviti 6 miljuna mrtvih u pet dana? Prije točno pet dana obilježavali smo Dan sjećanja na holokaust", piše Ivošević na društvenim mrežama, pa nastavlja:
"Pet dana. Pet dana nakon isti oni političari koji su komemorirali žrtve holokausta sada se zgražaju jer osoba sa slike ne može nastupiti u Zagrebu nakon što je nedavno uzvikivao fašistički pozdrav."
10:47
prije 32 min.
HDZ: Zabrane oko dočeka rukometaša su zabrana svega nacionalnog i domoljubnog
Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević optužio je u ponedjeljak gradsku vlast u da zabranama vezanima uz izbor glazbe na dočeku hrvatskih rukometaša onemogućuje proslavu sportskih uspjeha te uvodi, kako je naveo, "zabranu svega nacionalnog i domoljubnog", objavio je HDZ na Facebooku.
HDZ je ustvrdio da je je zabrana jedne pjesme Marka Perkovića Thompsona bila "samo izlika za zabrane svega nacionalnog i domoljubnog."
Za takvu odluku prozvao je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, navodeći da zbog njih "glavni grad neće dočekati svoje heroje i zahvaliti im se na nezaboravnim trenucima."
Naglasili su kako je riječ o zabrani pjesama koje hrvatski rukometaši vole i uz koje ostvaruju sportske uspjehe, ali i o zabrani okupljanja građana oko reprezentacije i proslave još jedne sportske pobjede.
U objavi se također kritiziraju platforma Možemo! i SDP, uz tvrdnju da su njihovi predstavnici ranije sudjelovali na prosvjedima s porukama koje dovode u pitanje nacionalni identitet.
"Zagreb je preživio i gore, preživjet će i ovu sramotu", poručio je Matijević.
10:26
prije 53 min.
Vlada preuzima organizaciju dočeka brončanih rukometaša!
Vlada Republike Hrvatske preuzela je potpunu organizaciju svečanog dočeka za naše brončane rukometaše.
"Bit će veličanstveno. Ispunit ćemo sve želje naših rukometaša", kazao je ministar sporta Tonči Glavina.
10:24
prije 55 min.
SDP: Gradonačelnik Zagreba omogućio je izvođenje pjesme koju su igrači tražili
Organiziranog dočeka hrvatskih rukometaša, koji su osvojili broncu na Europskom prvenstvu, u Zagrebu neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez, nakon čega je uslijedio niz reakcija političara, a oglasio se i SDP:
"Smatramo da rasprave o izvođaču pjesme nepotrebno odvlače pozornost s uspjeha naših sjajnih reprezentativaca. Sport je prostor u kojem se natjecatelji i navijači ujedinjuju kroz fair play i zajedničke vrijednosti, a ne kroz političke podjele. U tom smislu smatramo dobrim i odgovornim potez gradonačelnika Zagreba, koji je osigurao sve uvjete za svečani doček, omogućio izvođenje pjesme koju su igrači tražili te cijelo vrijeme bio u komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom."
09:55
prije 1h
Jakšić: Čestitam Thompsonovom menadžmentu
I SDP-ov Mišel Jakšić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao doček rukometaša.
"Što se tiče Thompsona na njega ne bih trošio puno vremena - jedino mogu čestitati njegovom menadžmentu. Dali su si opet jako puno truda da glavna tema padne u totalno drugi plan i da to opet ispadne Marko Perković Thompson ...
Jasno je kao pekmez da je Anušiću puno lakše raspravljati o Thompsonu i Tomaševiću i stvarati polarizaciju među građanima nego odgovarati na pitanja kakav smo to genijalan posao napravili s Rafaleima ako sada ispada da su naši veliki partneri iz Francuske još bolji paket dali Vučiću", rekao je Jakšić
