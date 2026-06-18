ŽDO SPLIT
Saslušan prvi časnik katamarana: Sudac večeras donosi odluku o tome ostaje li u istražnom zatvoru
Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu saslušao je prvog časnika putničkog katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u teškoj pomorskoj nesreći u kojoj je smrtno stradalo četvero Čeha, a odluku o eventualnom zatvoru donijet će tijekom večeri.
Odvjetnica J. B. (33) Zvjezdana Barić izjavila je kako je Županijsko državno odvjetništvo tražilo određivanje istražnog zatvora, no sudac još nije donio odluku.
Rekla je kako je taj predmet složen i kompleksan i ovisi o velikom broju činjenica. Zatvor je zatražen zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke, ponavljanja kaznenog djela i mogućnosti uništavanja dokaza.
"Mi smo se protivili razlozima za određivanje istražnog zatvora zato što je moj branjenik sudjelovao u nesreći u nedjelju oko 11:30 sati, a uhićen je jučer u 8:30 sati. Da je želio uništiti dokaze ili utjecati na svjedoke on bi to već mogao učiniti pa smatramo da takav zakonski razlog ne postoji. Isto tako je i za ponavljanje kaznenog djela", kaže Barić.
"Ne osjeća se krivim"
Ustvrdila je kako je njen branjenik zbog nesreće duboko potresen, te da je istražnim organima iznio detaljnu obranu. Negirala je da za vrijeme sudara s jedrilicom nije bio na komandnom mostu i naglasiola kako do sada nije bio prekršajno ni kazneno prijavljen.
Osumnjičen je za kazneno djelo sa neizravnom namjerom i ne osjeća se krivim, a zbog sudara i nesreće nalazi se u stanju teškog šoka, rekla je Barić.
Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Splitu pokrenulo je istragu protiv J. B. zbog osnovane sumnje da je 14. lipnja oko 11.30 sati kao prvi časnik upravljao putničkim katamaranom na kojem se nalazio veći broj putnika i članova posade.
Katamaran se kretao na relaciji Split-Hvar, između otoka Brača i Šolte u akvatoriju Splitskih vrata, pri čemu da je J. B. postupio protivno relevantnim odredbama o poduzimanju svih mjera potrebnih za sigurnost broda i plovidbe, navodi ŽDO.
"Osnovano se sumnja da je okrivljenik upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje te da nije poduzeo sve mjere potrebne za sigurnost broda i plovidbe kako bi se sklonio s puta jedrilici kojom je upravljao 65-godišnji državljanin Češke prevozeći sedam putnika sunarodnjaka".
ŽDO dodaje da prvi časnik tijekom plovidbe nije kontinuirano osmatrao plovni put i plovila ispred i oko sebe. Nije se kretao sigurnosnom brzinom potrebnom za izbjegavanje sudara s obzirom na gustoću prometa i veću koncentraciju plovila na plovnom putu, uslijed čega nije uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane.
Smrtno stradale četiri osobe
Pritom nije pravovremeno poduzeo potrebne radnje radi izbjegavanja sudara s jedrilicom, pa je došlo do udara prednjeg desnog dijela katamarana u zadnji desni dio jedrilice, nakon čega je jedrilica potonula.
Zbog zadobivenih višestrukih teških tjelesnih ozljeda smrtno su stradale četiri osobe s jedrilice, jedna osoba je zadobila teške tjelesne ozljede, a dvije osobe tjelesne ozljede.
Nakon ispitivanja okrivljenika ŽDO je sucu istrage Županijskog suda u Splitu podnio prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.
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