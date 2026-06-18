KRILO ECLIPSE
Odvjetnica Barić za N1: Časnik katamarana sve je detaljno činjenično opisao, nije prouzročio nesreću
Prvi časnik katamarana "Krilo Eclipse", koji je 14. lipnja, oko 11.38, u Splitskim vratima upravljao katamaranom iz smjera Splita prema Hvaru te se pritom sudario s jedrilicom koja se kretala iz smjera Trogira prema Hvaru, proveo je noć u pritvorskoj jedinici splitske PU i u četvrtak je ispitan na Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu
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Nakon ispitivanja, njegova odvjetnica Zvjezdana Barić za N1 je izjavila da mu se na teret stavlja da je prouzročio tešku pomorsku nesreću u splitskom akvatoriju.
"Sve je detaljno činjenično opisao, trenutke prije nastanka nesreće, svaki detalj. Iznio je istinu i temeljito opisao i pomorski dio koji je poznat samo pomorskim stručnjacima. Moj branjenik ne smatra se krivim niti je poruzočio tu nesreću. Za sada uopće nisu utvrđene okolnosti koje bi potvrđivale osnovanu sumnju da je on svojim radnjama prouzročio tu nesreću", naglasila je odvjetnica Barić.
Očekuje puštanje na slobodu
Dodala je kako DORH može predložiti sucu istrage određivanje istražnog zatvora, ali ona smatra kako za to nema zakonskih osnova.
"Daljnja obrana bit će ista kao iskaz koji je dao policiji i Državnom odvjetnišvu. Očekujem da bude pušten na slobodu i oslobođen onog što mu se stavlja na teret", poručila je časnikova odvjetnica.
Neslužbeno doznajemo da će se ročište na kojem će se odlučivati o istražnom zatvoru održati danas kasnije poslijepodne.
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