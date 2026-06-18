Odvjetnica Barić za N1: Časnik katamarana sve je detaljno činjenično opisao, nije prouzročio nesreću

"Sve je detaljno činjenično opisao, trenutke prije nastanka nesreće, svaki detalj. Iznio je istinu i temeljito opisao i pomorski dio koji je poznat samo pomorskim stručnjacima. Moj branjenik ne smatra se krivim niti je poruzočio tu nesreću. Za sada uopće nisu utvrđene okolnosti koje bi potvrđivale osnovanu sumnju da je on svojim radnjama prouzročio tu nesreću", naglasila je odvjetnica Barić.