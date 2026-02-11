SDP: Nakon poruka da zajedno s Možemo idemo na izbore, HDZ se prepao

Iz SDP-a su u srijedu istaknuli da ih, nakon uspješne SDP-ove konvencije i jasnih poruka da SDP i Možemo na izbore idu zajedno, ne iznenađuje "prljava ofenziva laži i podmetanja" koje dolaze iz HDZ-a i koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao.
"I vrapci na grani znaju da je HDZ stranka koja laže i krade. Nakon uspješne SDP-ove konvencije i jasnih poruka da SDP i Možemo na izbore idu zajedno, ne iznenađuje nas prljava ofenziva laži i podmetanja. Teško je ozbiljno komentirati izmišljotine koje dolaze iz HDZ-a, koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao", objavili su iz SDP na svom facebook profilu.
Istaknuli su da je iz straha od gubitka vlasti, Plenković HDZ gurnuo radikalno desno, iako je nekada cijelu Hrvatsku gledao u oči i uvjeravao da je umjereni europejac.
"Oživljavanje Thompsona u političke svrhe, stvaranje dojma da za slobodnu Hrvatsku nisu zaslužni svi naši branitelji, nego isključivo HOS, krađa dočeka rukometaša, suludo proglašavanje Piletića 'sjajnim ministrom', plasiranje izmišljotina o odnosima između SDP-a i Možemo, kao i priče o tome da bi predsjednik usred mandata dao ostavku da bi se kandidirao za premijera - sve to su bolesne konstrukcije HDZ-ovih političkih glava koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću", kažu u SDP-u.
"Stop lažima i Plenkoviću koji je nesposoban riješiti probleme, pa samo vrti ministre dok problemi ostaju neriješeni", poručili su SDP-ovci.
Građani zaslužuju odgovornu politiku, a ne vođenje zemlje u podjele i laži, istaknuli su te naglasili da se SDP zalaže za prava rješenja, jednakost i bolji život i ide po pobjedu za sve građane.
