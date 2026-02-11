SDP: Nakon poruka da zajedno s Možemo idemo na izbore, HDZ se prepao

"I vrapci na grani znaju da je HDZ stranka koja laže i krade. Nakon uspješne SDP-ove konvencije i jasnih poruka da SDP i Možemo na izbore idu zajedno, ne iznenađuje nas prljava ofenziva laži i podmetanja. Teško je ozbiljno komentirati izmišljotine koje dolaze iz HDZ-a, koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao", objavili su iz SDP na svom facebook profilu.