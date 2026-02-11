Hoće li Milanović žrtvovati drugi predsjednički mandat zbog nove utrke na parlamentarnim izborima?

Postavlja se pitanje hoće li bivši premijer i aktualni predsjednik Republike na idućim parlamentarnim izborima ponovno ući u izbornu utrku, i to s neovisnom listom. Izvori iz SDP-a i HDZ-a, s kojima je Nacional navodno razgovarao, takvu mogućnost ne isključuju. Prema istim navodima, već se procjenjuje koliko bi mandata mogao osvojiti te ga se vidi kao jedinog političara koji može poraziti HDZ i maknuti Andreja Plenkovića s vlasti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kaže da ga takav scenarij ne zabrinjava.