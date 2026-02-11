TRAČ ILI NEŠTO VIŠE?
Hoće li Milanović žrtvovati drugi predsjednički mandat zbog nove utrke na parlamentarnim izborima?
Tjednik Nacional je objavio kako, prema procjenama više izvora bliskih vrhu SDP-a, ali i onih iz HDZ-a, aktualni predsjednik Republike 2028. godine mogao izaći na izbore te s neovisnom listom osvojiti između deset i 13 posto glasova.
Prema navodima tjednika, koji je o tome navodno razgovarao s osobama bliskima vrhu SDP-a, takav bi rezultat mogao osigurati poraz HDZ-a i premijersku poziciju Zoranu Milanoviću. Iz HDZ-a poručuju da je riječ tek o traču te podsjećaju da su Milanovića već jednom pobijedili.
Iz SDP-a o toj temi šute, kao i sam Milanović, koji je ranije najavio da će nakon odlaska s dužnosti predsjednika otići u političku mirovinu. S druge strane, njegov bivši potpredsjednik Vlade Radimir Čačić smatra da nema boljeg kandidata od Milanovića za premijera jer, kako kaže, može zahvatiti i dio desnog biračkog tijela.
"Milanović je nepredvidiv"
Postavlja se pitanje hoće li bivši premijer i aktualni predsjednik Republike na idućim parlamentarnim izborima ponovno ući u izbornu utrku, i to s neovisnom listom. Izvori iz SDP-a i HDZ-a, s kojima je Nacional navodno razgovarao, takvu mogućnost ne isključuju. Prema istim navodima, već se procjenjuje koliko bi mandata mogao osvojiti te ga se vidi kao jedinog političara koji može poraziti HDZ i maknuti Andreja Plenkovića s vlasti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kaže da ga takav scenarij ne zabrinjava.
"Ajde, budimo realni. Prošli put se pojavio, HDZ je uvjerljivo pobijedio, dakle već smo jednom imali tu situaciju. Ali ovo o čemu govorite, pročitao sam taj tekst i krenule su špekulacije, meni je to doista razina trača. Mislim da je jedina adresa gdje to pitanje trebate postaviti Pantovčak", rekao je Jandroković.
Pritom nije spomenuo da je na prošlim parlamentarnim izborima Ustavni sud zabranio Milanoviću da bude mandatar čak i ako podnese ostavku na dužnost predsjednika Republike. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava također smatra da je riječ o nagađanjima, ali priznaje da je Milanović nepredvidiv.
"To je u sferi nagađanja. Nagledali smo se svega, sve je moguće. Fokusiran sam na sebe i Domovinski pokret. Kad ta priča dođe, znat ćemo više, ali poznavajući Milanovića i imajući dobre odnose s njim, spreman sam na sve varijante", poručio je.
Saborska zastupnica Dalija Orešković, koju je Milanović ranije nazvao narikačom nakon što ga je prozvala zbog odlaska u klub u Slovenskoj tijekom lockdowna, kaže da načelno nema ništa protiv takvog scenarija.
"Ne znam ništa o tome. Nemam načelno ništa protiv, dapače. Ali znam nešto drugo, a to je da bez građanskog centra, građanskog liberalnog centra nećemo imati rješenje i nećemo imati odgovor na pitanje tko će u sljedećem sazivu biti oporba, a tko vlast", izjavila je Orešković.
"Naklapanja i hipotetske situacije"
Iz platforme Možemo! poručuju da je sve zasad na razini trača.
"Ako sam dobro shvatio, danas je to izašlo u Nacionalu. Je li to netko javno izjavio? Je li to izjavio predsjednik? Ako nije, nego se to navodno doznaje, gdje bih došao kada bih komentirao sva takva naklapanja i hipotetske situacije. To nikada ne komentiram", poručili su.
Aktualni predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić krajem prošle godine izjavio je kako će mu Milanović pomoći da postane premijer te da na tu temu nema što dodati. Na današnji upit iz SDP-a nisu imali komentara. Opciju Milanovićeve liste rado je, međutim, komentirao njegov bivši potpredsjednik Vlade Radimir Čačić, koji tvrdi da Milanović donosi dodatnu snagu i političku težinu.
"Nitko nije ispred njega po vidljivosti, karizmi, elokvenciji, pa i ukupnom znanju. Objektivno nije", izjavio je Čačić.
Na pitanje vidi li ga kao premijerskog kandidata, odgovorio je potvrdno.
"Apsolutno", kazao je.
Čačić smatra da bi Milanović mogao osvojiti većinu glasova ljevice i centra, ali i dio birača desnog centra.
"Priča da će uzeti SDP-u ili Možemo, pa naravno da će uzeti. Ali će puno više donijeti, o tome je riječ, jer je njegov prostor puno širi", ustvrdio je.
Ako bi se odlučio kandidirati za premijera, predsjednik Milanović morao bi gotovo godinu i pol prije isteka mandata odstupiti s dužnosti. Ranije je izjavio da nakon drugog mandata na Pantovčaku više neće obnašati nijednu političku funkciju te je poručio da je "lijepo biti u krdu, ali u krdu i smrdi". Na upit je li promijenio stav do objave ovog priloga nije odgovorio.
