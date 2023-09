SDP-ovka Radolović: Ovo si ni Tuđmanov HDZ ne bi dopustio

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Gošća Novog dana bila je saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović.

Komentirala je smjenu šefa HROTE-a, prvog čovjeka koji je upozorio na posljednju u nizu afera u HEP-u. “Po dobrom starom HDZ-ovskom modelu, u ovoj državi jedino je bitno imati HDZ-ovu stranačku iskaznicu. Žao mi je što se to dogodilo. Sve je razotkrio i očito je sad bio žrtveni jarac. Moram reći da je jedini na toj sjednici barem donekle odgovarao, pošteno i iskreno, na sve ono što su ga oporbeni zastupnici pitali. Treba reći i da su iz HROTE-a upozoravali na sve na što su se oglušili iz HEP-a i Ministarstva gospodarstva, primarno mislim na ministra Filipovića”, kaže Radolović.

Pala prva žrtva afere “plin za cent”. Tko je sljedeći? “Plenković je napravio dobre stvari. I majmun bi s toliko milijardi iz Bruxellesa”

Na pitanje je li onda bolje šutjeti, SDP-ovka kaže kako je već na sjednici saborskog Odbora bila jasno da se HROTE, čak i po mjestima sjedenja, odmaknuo od svih i da je bilo jasno “što misli o toj ekipici koja je sudjelovala u aferi plin za cent”.

Frane Barbarić se i dalje drži, a nagađanja o tome hoće li ga Plenković smijeniti i zbog čega ga ne smjenjuje ne pretaju. “Ne znam ucjenjuje li ga, ali to je dobro pozant Plenkovićev model. … Kad oporba nešto zatraži, onda se javi taj njegov inat. Mislim da bi on Barbarića najradije smijenio, ne danas, nego jučer, ali eto, sad to oporba traži pa ja baš neću…”, govori Radolović.

Komentirala je i saznanje da je član uprave HEP-a kupio stan od Pavla Vujnovca po vrlo “povoljnoj cijeni”, za desetke tisuća eura nižoj nego što je procijenjena cijena stana. “Mogli bi mi to tumačiti na razne načine. Mene muči što hrvatski građani nemaju uvjete kupiti stan po takvim uvjetima. Žive debelo ispod platnog razreda tih ljudi koji kupuju stanove po takvim uvjetima. Nemamo dokaze, ali vrlo je jasno da je to jedna interesno povezana hobotnica i to se vidi i na tom primjeru kupnje stana”, kaže.

“Ovo si ni Tuđmanov HDZ ne bi dopustio. HZ je sam sebi složio izborne jedinice, bez opozicije, bez ustavnih stručnjaka. Naštimavaju si kako im najviše paše da se složi taj izborni inženjering i rezultati koji će im najbolje odgovarati. Ništa nas više u ovoj državi ne treba čuditi”, kaže Radolović govoreći o izbornim jedinicama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.