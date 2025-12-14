SDP priprema "revolucionarna ekonomska rješenja": Evo i kad će ih predstaviti

Najjača oporbena stranka SDP priprema ekonomski zaokret ulijevo. Više izvora iz vrha SDP-a potvrdilo je za Večernji kako se upravo radi na novim politikama, a koje će predstaviti članovima i svojim biračima 31. siječnja kada bi se trebala održati stranačka tematsko- izvještajna konvencija. U SDP-u detalje skrivaju, ali i poručuju kako će neke ideje koje će iznjedriti biti revolucionarne, kao i da će njihova ekonomska rješenja obezvrijediti kritike koje se često čuju na račun SDP-a, da su im ekonomske politike gotovo identične onima vladajućeg HDZ-a.