Kompletno Predsjedništvo SDP-a, svi saborski zastupnici te stranke kao i šefovi gradskih i županijskih organizacija, okuplja se danas u Zadru, a kako neslužbeno doznaje Večernji list, jedna od glavnih tema o kojoj će se razgovarati bit će budući parlamentarni izbori.

Stoga je okupljanje u Zadru svojevrsno obilježavanje i početka aktivnih priprema za parlamentarne izbore, a upravo zbog toga, priča se na Iblerovu trgu, u Zadar stiže i SDP-ov politički guru Alex Braun koji bi, očekuje se, trebao otkriti i ponešto od taktike što će to SDP raditi do izbora i koju bi to strategiju morao zauzeti za osvajanje izbora.

Već neko vrijeme iz javnih nastupa predsjednika SDP-a Peđe Grbina vidi se da mu je netko očito savjetovao da zaoštri retoriku, posebice u srazu s premijerom Plenkovićem.

S obzirom na Grbinov slabašan osobni rejting, prema istraživanjima javnog mnijenja, taktika u srazu s HDZ-om na izborima, priča se, bit će i “guranje tima u prvi plan”, a ne jednog čovjeka kako to radi HDZ.

A među onima koje će SDP do izbora “gurati u prvi plan”, kažu naši izvori, su potpredsjednica stranke Sabina Glasovac, bivši ministar financija Boris Lalovac, politička tajnica Mirela Ahmetović, gradonačelnica Supetra Ivana Marković, gospodarski strateg Josip Tica, gradonačelnik Kastva Matej Mostarac…

Upravo će Tica i Mostarac na okupljanju u Zadru održati i predavanja o dvjema temama o kojima će SDP-ovci idućih mjeseci jako puno govoriti. Profesor Tica predavanje o rastućoj inflaciji i mjerama koje SDP predlaže za njezino suzbijanje, a Mostarac o SDP-ovoj politici gradnje stanova za najam što je jedan od prioriteta koji se našao i u novom sporazumu koji je Gradski odbor SDP-a u četvrtak izglasao, nakon čega bi, vjerojatno idući tjedan, SDP i Možemo trebali ponovno sklopiti i novu koaliciju u Zagrebu.

Kraj tih pregovora u glavnom gradu, vrlo bitnih za potencijalnu koaliciju između SDP-a i Možemo! i na nacionalnoj razini, također je nešto o čemu će Grbin danas u Zadru detaljno obavijestiti vodeće SDP-ovce, ali i o tomu kako uopće teku pregovori s potencijalnim partnerima s kojima se SDP na budućim izborima vidi u predizbornoj koaliciji, piše novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja.

