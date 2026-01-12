mark rutte u hrvatskoj
Šef NATO-a danas stiže u Hrvatsku. Milanović rekao što misli o njemu
Danas u Hrvatsku stiže glavni tajnik NATO-a Mark Rutte
Posjet će započeti radnim sastankom s premijerom Andrejom Plenkovićem, koji će se održati u Vojarni „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu u 11:40 sati, najavila je Vlada Republike Hrvatske. Nakon toga, Plenković i Rutte nastavit će razgovore u Banskim dvorima, a zatim će dati zajedničke izjave za medije predviđene oko 13:30 sati.
U popodnevnim satima (15:25 sati) u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održat će se sastanak s predstavnicima hrvatske obrambene industrije, gdje će biti predstavljene mogućnosti i suradnja s NATO partnerima.
Također, u 16:30 sati, predsjednik Republike Zoran Milanović sastat će se s glavnim tajnikom NATO-a u Uredu predsjednika RH na Pantovčaku, a nakon sastanka bit će objavljeno priopćenje Ureda predsjednika.
Kasnije, u 17:15 sati, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković imat će razgovor s Rutteom u dvorani „Ante Starčević“, nakon čega će također biti objavljeno priopćenje.
Milanović: Nije jasno u čije ime govori Rutte
Predsjednik Milanović komentirao je u petak dolazak Ruttea.
"Glavni tajnik NATO-a je dobrodošao u Hrvatsku," rekao je Zoran Milanović, "ali ne donosi nikakve odluke niti raspolaže bilo kakvim novcem. Nije niti tehnička osoba, a kada govori nije jasno u čije ime govori, jer govori puno, puno stvari koje ja uopće ne podržavam", kazao je Milanović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
