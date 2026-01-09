Milanović: "Međunarodno pravo ne postoji ni kao fikcija"

"Od 2016. do danas isplovila dva od pet ratnih brodova. Gdje je zapelo? Tko je za to odgovoran? Naručitelj, mene ne zanima brodograditelj. Što se radilo u Ministarstvu (obrane) da su isplovila samo dva broda? Tri su nezavršena, ali su već poluproizvodi koji sad stoje, na njih se, ratne brodove u vlasništvu hrvatske mornarice, upisao privatan vlasnik, što je dozvolilo Ministarstvo. Kako sada izgleda, od tih brodova neće biti ništa. Vlada, Plenković može to jedini riješiti. Tri broda ostaju u vakuumu, a država se spori sa izvođačem oko 12 milijuna eura. 12 milijuna eura stoji između odluke da se ti brodovi završe i da se vije hrvatska brodova na hrvatskom moru i da ostanu na rezalištu", rekao je Milanović.