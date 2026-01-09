O GRENLANDU I NATO-u
Milanović: "Međunarodno pravo ne postoji ni kao fikcija"
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj akademiji „Večer međimurskog identiteta“ povodom obilježavanja spomendana Dana sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom. Između ostaloga, osvrnuo se i na dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Zagreb, te na globalne tenzije uzrokovane SAD-ovim komentarima vezanim uz Grenland.
"Glavni tajnik NATO-a je dobrodošao u Hrvatsku," rekao je Zoran Milanović, "ali ne donosi nikakve odluke niti raspolaže bilo kakvim novcem. Nije niti tehnička osoba, a kada govori nije jasno u čije ime govori, jer govori puno, puno stvari koje ja uopće ne podržavam. Činjenica je da su bili valjda najpokorniji američki partner, da ne kažem nešto drugo, a sad za nagradu dobivaju lovu. Možda tu priču s Grenlandom treba demistificirati. On za američku sigurnost - ne predstavlja ništa."
"Bude li jednog dana predstavljao nešto, tada više neće biti ni Europe ni Amerike jer to znači da će se arktički led to te mjere otopiti da će Amerika, ako opstane, imati glavni grad u Denveru, a ne u Washingtonu. Sjeverni dio Grenlanda je okovan ledom. Tu plovidbe nema, ako je ikad bude - to znači da svijeta više nema."
Kako kaže, Amerikanci su zainteresirani za koridor koji završava na Beringovom prolazu. Grenland je, dodaje, beskoristan. Amerikanci su na njemu imali tri baze, od čega su dvije zatvorene.
"Ovo je ustvari dokaz da međunarodno pravo ne postoji"
"Kad se tamo bude moglo ploviti, ljudska civilizacija više neće postojati", ponavlja. Smatra da je ovo jedan potez američkog predsjednika za kojeg on zna zašto ga radi. "Nije u hrvatskom interesu da istresem baš sve što mislim i osjećam po tom pitanju. Ovo je ustvari dokaz da međunarodno pravo ne postoji ni kao fikcija. Cijelo vrijeme se priča o nekom poretku baziranom na pravilima. To je nešto na čemu Zapad inzistira - rules-based order. Što je to? Pa to je zakon jačega. Oni koji to ističu namjerno ne govore 'međunarodno pravo'.
"Međunarodno pravo je savršeno i zato - ne postoji. Nitko ozbiljan se ne zanosi idejama da to postoji. Rules-based order je poredak u kojem smo svi jednaki, osim u trenutku kad treba napravit iznimku i sve srušiti pa onda sve ponovno kao sagraditi. Države koje su u stanju činiti takve iznimke su države koje gospodare. To nije Europska unija", rekao je.
"EU ima drugi problem. Većina dominantnih država su bile kolonijalne sile. Mentalitet kolonijalnog gospodara ne može na zvono prestati. EU se, manje u slučaju sukoba s Ukrajinom, a više u cijelom svijetu, ponaša kao supstituirana verzija kolonijalne sile koja umjesto oružjem i brodovima ide uokolo i priča 'mi vam dajemo novac, razvijamo vašu demokraciju', ljudi diljem svijeta to ne vole i gledaju nas sa prezirom. I to će čak neki od visokih činovnika reći", zaključuje.
"EU mora napokon shvatiti što je i gdje pripada. Ona nije sila na način na koje neke druge jesu jer je sastavljena od 20 država koje su heterogene i koje nikada neće funkcionirati kao centar odlučivanja i volje politike."
Vlada se neki dan pohvalila...
"Vlada se neki dan pohvalila da je Ukrajini "istovarila" 15 milijuna eura. To nije dovoljno za grijanje jedne kasarne u Ukrajini mjesec dana, a Hrvatsku to nije beznačajan novac. Objasnit ću simbolički i konkretno. Koliko je taj novac siguran, sigurniji nego u rukama HDZ-ovaca, ali taj novac je otišao. Prije 11 godina, kad sam bio predsjednik Vlade, ministarstvo obrane je potpisalo s brodogradilištem u Splitu ugovor o izgradnji oklopnih ophodnih brodova dugih oko 45 metara: posao je dobilo naše brodogradilište. Godinu i nešto kasnije, već se radilo pet brodova, sve je bilo čisto, trebalo je biti gotovo 2019... Tada se promijenila vlast. Od 2016. do danas isplovila su dva broda."
"Od 2016. do danas isplovila dva od pet ratnih brodova. Gdje je zapelo? Tko je za to odgovoran? Naručitelj, mene ne zanima brodograditelj. Što se radilo u Ministarstvu (obrane) da su isplovila samo dva broda? Tri su nezavršena, ali su već poluproizvodi koji sad stoje, na njih se, ratne brodove u vlasništvu hrvatske mornarice, upisao privatan vlasnik, što je dozvolilo Ministarstvo. Kako sada izgleda, od tih brodova neće biti ništa. Vlada, Plenković može to jedini riješiti. Tri broda ostaju u vakuumu, a država se spori sa izvođačem oko 12 milijuna eura. 12 milijuna eura stoji između odluke da se ti brodovi završe i da se vije hrvatska brodova na hrvatskom moru i da ostanu na rezalištu", rekao je Milanović.
"U međuvremenu, tovare se milijarde za tuđe proizvode, njemačke, francuske... Plaćaju se neke vrste iznude Francuzima za nadogradnju aviona koji se prethodno kupio pa nadograđuješ, jer Srbi su dobili napredniju verziju pa mi moramo nadograditi... Svatko za sebe. Kao krdo mačaka i tu Hrvatska isplaćuje milijarde. Sad smo naručili njemački tenk koji košta 30 milijuna eura. Znate koliko košta jedan od brodova koje sam spomenuo? 16 milijuna eura. Litvanci su se uspjeli izboriti da radi dio procesa, a Hrvatska koja ima tradiciju - ništa. Tko predstavlja državu? Zašto barem ne - nešto?", rekao je.
