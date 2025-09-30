"Na današnji dan (30. rujan, nap.a.) imamo 99 zgrada koje nisu spremne za grijanje jer krajnji kupci još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama u svojim stambenim ili poslovnim prostorima. Predstavnici suvlasnika ili upravitelji tih zgrada prije početka punjenja unutarnjih instalacija grijanja trebaju nam dostaviti pisanu obavijest da su svi radovi na instalacijama završeni te da su spremne za prihvat toplinske energije", pojasnili su nam u HEP-u.