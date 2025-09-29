PROGNOZA
Vakula najavio veliko zahlađenje, evo kad su moguće i prve pahulje
U većem dijelu Hrvatske imat ćemo jedno od 5 najhladnijih prvih listopadskih petodnevlja u povijesti mjerenja.
Meteorolog Zoran Vakula za HRT donosi vremensku prognozu za iduće dane. Prognozira da će utorak biti oblačniji i svježiji, a ponegdje će biti i malo kiše. Početak novog mjeseca će donijeti češću kišu te razmjerno hladno i vjetrovito vrijeme, a često i jaku i olujnu buru.
Nakon jednog od 10, ponegdje čak i 5 najtoplijih rujana u povijesti mjerenja, u većem dijelu Hrvatske imat ćemo jedno od 5 najhladnijih prvih listopadskih petodnevlja. Barem prema trenutačno najvjerojatnijim vrijednostima najviše dnevne temperature zraka. I te i najniže dnevne vrijednosti vrlo vjerojatno će u većini Hrvatske biti bliže prosječnima za početak studenoga, a ne listopada. Pritom u najvišem gorju mogu zalepršati i prve snježne pahulje nakon ljeta, prognozira Vakula.
Utorak nestabilniji
U utorak prijepodne u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, zatim oblačnije, uz malu vjerojatnost za ponegdje malo kiše. Uz tiho ili slab vjetar, te mjestimičnu kratkotrajnu maglu, najniža temperatura bit će od 6 do 8 °C, a najviša 14 do 16 °C.
Hladniji dan od prosječnog posljednjeg rujanskog bit će i u središnjoj Hrvatskoj, manje zbog jutarnjih 7 do 10 °C, a više zbog dnevnih - samo 12 do 15 °C, uz pretežno oblačno vrijeme i povremeno slabu kišu.
I na zapadu malo sunčanih sati i puno oblaka, te povremena mjestimična kiša, češća u oblačnijoj Gorskoj Hrvatskoj. Bura i istočnjak slabi do umjereni, navečer u jačanju, pa more do tada malo i umjereno valovito. Temperatura zraka ujutro najniža od 4 do 9 °C, na sjevernom Jadranu 12 do 16 °C, a poslijepodne najviša od 18 do 21 °C, u gorju 9 do 15 °C.
Potencijalno opasno vrijeme i pojačana bura
Južnije - sunčanije i toplije, poslijepodne uglavnom od 20 do 24 °C, a ujutro od 7 do 10 °C, uz more oko 15 °C. Prema kraju dana sve oblačnije, uz malu vjerojatnost kiše te još manju za grmljavinu. Nakon noćne i jutarnje većinom umjerene bure, zapuhat će malo slabiji jugozapadnjak, a navečer ponovno jača bura.
Na jugu Hrvatske podjednako ne odviše vjetrovito i valovito, uz uglavnom sunčano vrijeme te mnogima ugodno toplo za kraj rujna - ujutro većinom od 12 do 17 °C, a poslijepodne oko 24 °C.
DHMZ je za utorak izdao žuti meteoalarm za područje Istre, Kvarnera, Velebitskog kanala, sjeverne, srednje i južne Dalmacije, a zbog potencijalno opasnog vremena i pojačane bure.
"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju DHMZ-a za utorak.
Za srijedu meteoalarm proširen i na druge regije
Za srijedu je žuti meteoalarm proširen i na riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za Velebitski kanal izdan narančasti meteoalarm.
"Jaka i vrlo jaka, potkraj dana mjestimice olujna bura. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h). Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju DHMZ-a.
Promjenjivo, vjetrovito, hladnije
Sredinom tjedna sve hladnije, ne samo zbog niže temperature, koja će se ujutro u gorskim krajevima unutrašnjosti jako približiti 0 °C, nego i zbog povremeno umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. I pritom u većini mjesta svakodnevno barem malo sunčanih sati, vjerojatno najviše u petak, ali u srijedu i četvrtak i povremena mjestimična kiša, u najvišem gorju možda i poneka pahulja.
I na Jadranu promjenjivo i nestabilno, gotovo svakodnevno uz mogućnost pljuskova, te sve hladnije, kao rijetko kada početkom listopada, uz prevladavajuću buru, često jaku i olujnu, ponegdje i s orkanskim udarima, osobito u srijedu i četvrtak, kada je najbolje ne ploviti, prognozira Vakula.
