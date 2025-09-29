Vakula najavio veliko zahlađenje, evo kad su moguće i prve pahulje

"Jaka i vrlo jaka, potkraj dana mjestimice olujna bura. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h). Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju DHMZ-a.