Škare Ožbolt: Teza o Milanoviću kao proruskom igraču blati sve u Hrvatskoj

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u Novom danu. S njom je razgovarao Tihomir Ladišić.

Škare Ožbolt je kazala kako je rezultat ovih predsjedničkih izbora “referendumski”. Smatra kako nije potrebno tražiti promjenu Ustava i smanjivati ovlasti predsjednika. Osvrnula se i na komentare da je Milanović “kršitelj Ustava”.

“Pustimo tko je sve bio kršitelj, za to bi nam trebalo još 15 minuta da objasnimo tko je sve bio krišitelj. Ovaj rezultat nameće suradnju, slabi potrebu za tvrdom kohabitacijom zbog građana koji su vrlo jasno rekli što žele. Na kojim temama je tvrda kohabitacija zasnovana? Pitanje vanjske politike, nacionalne sigurnosti… To su jasni odgovori. Nisu glasali za njega zbog lika i djela, već za što se on zalagao u proteklom mandatu. Njegovi stavovi su bili izrazito čvrsti i nedvosmisleno jasni i to su građani prepoznali”, kazala je Škare Ožbolt.

Prokomentirala je i misiju NSATU. “Mislim da bi bilo najbolje da se o tome ne glasa. Ako se ne izglasa je lošije nego da se ne stavlja na dnevni red”, kazala je bivša ministrica pravosuđa.

“Teza o Milanoviću kao proruskom igraču blati sve u Hrvatskoj. Ovaj postotak jasno kaže da to nije tako. Ružno to djeluje prema van, takvo blaćenje predsjednika. Politico je objavio vrlo ružan naslov u tom smislu. Treba malo razmisliti kada se razbacuje blatom, tko to sve može upiti izvana”, upozorila je Škare Ožbolt.

Na pitanje treba li istražiti kako je i tko plasirao da je riječ o organiziranim skupinama koje su pokušale utjecalti na rezultate, Škare Ožbolt odgovara potvrdno. “Mislim da treba, zbog političke higijene u našoj zemlji. Hoće li to napraviti DIP? Moramo razmišljati tko su legitimni propitivači. DIP ima legitimno pravo i to je po meni povreda kaznenog zakona”, istaknula je.

SOA nije reagirala. “Po meni je to pitanje nacionalne sigurnosti. Utjecaj na volju je opasna priča. To je nesuptilno i površno odrađeno. Čini mi se kao da su dječje igre. Legitimitet bi imalo i Državno odvjetništvo”, smatra Škare Ožbolt.

Očekivala da će premijer čestitati Milanoviću

“Od premijera sam očekivala drugačiji stil, ali dobro. To je stvar trenutka i okolnosti. Očekivala bih da će čestitati Milanoviću i reći ‘nastavljamo i dalje tvrdu kohabitaciju’. Narastao je problem veleposlanika, već su pustili korijenje. Hrvatska nema onu diplomatski eros u obavljanju poslova kada je imala kada dođe novi veleposlanik. Oni vegetiraju, a to je najgori oblik za diplomaciju koji se može dogoditi. Okružje oko nas je svaki dan složenije. Pustimo mi to što smo članica NATO-a. Ostaje gruba stvarnost – da smo u dijelu svijeta koji može eksplodirati u tren oka. Mi imamo kvalitetne ljude na pozicijama, ali nažalost ne funkcioniraju zajedno i to je osnovni problem”, kazala je.

Ako postoji politički bonton, onda će, kaže Škare Ožbolt, vladajući doći na inauguraciju. “Na prošloj nije bio premijer, ali su bili ministri. Hoće li se to ponoviti ili nitko neće doći iz Vlade, onda je to zabrinjavajuće. Ne treba ići kontra volje birača”, zaključila je bivša ministrica pravosuđa.

