Nekoliko mlađih osoba nalazi se u policiji na obavijesnim razgovorima zbog sumnji da bi mogli biti povezani s potencijalnom paljevinom zgrade Vjesnika, doznaje Jutarnji list. Te osobe nisu za sada u svojstvu osumnjičenika, međutim, evidentno je da policija ima neka saznanja na temelju čega te osobe povezuje s mjestom požara. Policija zasad nije htjela ni potvrditi ni demantirati ove informacije. Kako doznaju 24sata riječ je o skupini mlađih punoljetnika i maloljetnika, i to njih pet. Trenutno postoje indicije da su bili na lokaciji netom prije požara, i to prema nadzornim kamerama, no nema još konkretnih dokaza da s požarom imaju veze.



Index u međuvremenu doznaje da se radi o dvoje mladih, a ne više mladića.