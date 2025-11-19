bili na lokaciji?
Više mladih na obavijesnom razgovoru, sumnja se da su povezani s požarom Vjesnika
Nekoliko mlađih osoba nalazi se u policiji na obavijesnim razgovorima zbog sumnji da bi mogli biti povezani s potencijalnom paljevinom zgrade Vjesnika
Trenutno postoje indicije da su bili na lokaciji netom prije požara, i to prema nadzornim kamerama
Mlađi punoljetnici i maloljetnici
Nekoliko mlađih osoba nalazi se u policiji na obavijesnim razgovorima zbog sumnji da bi mogli biti povezani s potencijalnom paljevinom zgrade Vjesnika, doznaje Jutarnji list. Te osobe nisu za sada u svojstvu osumnjičenika, međutim, evidentno je da policija ima neka saznanja na temelju čega te osobe povezuje s mjestom požara. Policija zasad nije htjela ni potvrditi ni demantirati ove informacije. Kako doznaju 24sata riječ je o skupini mlađih punoljetnika i maloljetnika, i to njih pet. Trenutno postoje indicije da su bili na lokaciji netom prije požara, i to prema nadzornim kamerama, no nema još konkretnih dokaza da s požarom imaju veze.
Index u međuvremenu doznaje da se radi o dvoje mladih, a ne više mladića.
Nakon današnjeg pregleda opožarenog Vjesnikova nebodera, statičari su zaključili da je zgrada i dalje opasna za ljude pa u nju zasad nitko ne može ulaziti, a takvo će stanje potrajati do sljedećeg tjedna kada slijedi još jedna analiza.
Kako je rekao statičar Mario Uroš Vjesnikov neboder pregledan je jutros najprije dronovima izvana svih konstrukcijskih elemenata koji se mogu vidjeti, što je osiguralo prostor i omogućilo statičarima da uđu i pregledaju detalje unutrašnjosti same zgrade.
“Zaključak je da je zgrada i dalje takva da se ne može unutra ulaziti”, istaknuo je Uroš.
Uroš: Vatrogasci napravili 99 posto posla
Vatrogasne postrojbe, dodao je, napravile su 99 posto posla. Ovaj jedan posto što je ostalo, to je samo nekakvo izdimljavanje koje će se relativno brzo ugasiti, i smiriti, a njima ostaje varijanta s vodenim topovima da riješe bude li potrebe”, istaknuo je Uroš.
Rekao je i da je temperatura unutar nebodera i dalje visoka, ne kao u vrijeme požara, ali će potrajati još neko vrijeme prije nego se spusti na sobnu temperaturu. Stupovi i nosivi elementi još su topli i dok je tako, istaknuo je, ne može se garantirati sigurnost niti pustiti bilo koje službe u zgradu.
Treba im, kaže, još bar nekoliko dana da vide prvo hoće li se pukotine, koje se pojavljuju na nekim stupovima, dalje širiti. Precizirao je da su oštećenja vidljiva, a postoje i nevidljiva oštećenja jer su ti elementi bili izloženi jako visokim temperaturama.
“Beton je izgubio dio svoje čvrstoće, 8. i 9. te 15. i 16. kat su u potpunosti izgorjeli. Vidi se to i po boji betona i po mnogim pokazateljima, potpuno su izgorjeli i drugi elementi na tim katovima. To je zapravo strašno. Sve skupa je izgledalo dosta, dosta loše jer je visoka temperatura trajala jako dugo”, opisao je Uroš.
U sljedećim danima pratit će se stanje
U sljedećim danima pratit će se stanje kako bi se što prije moglo pristupiti hitnoj sanaciji i raščišćavanju, odnosno kako bi se uopće moglo pristupiti zgradi te kako bi sve službe mogle napraviti svoj dio posla, uključujući i očevid.
Uroš je također rekao kako unutar zgrade još postoje džepovi koji su topli i vrući kao i beton, i to se sve mora ohladiti da bi se znalo na čemu su. Sljedeći tjedan bi se trebao znati bar, istaknuo je, okvirni plan što i kako dalje.
Dotada i dio Slavonske avenije ostaje zatvoren za sav promet.
“Ovo je isključivo radi sigurnosti svih sudionika u prometu, od toga da izleti komad stakla i pogodi nekoga u automobil, u glavu, na biciklu, tako da uistinu sve mjere radimo da maksimalno zaštitimo sve sudionike u prometu, tko god prolazi uz Vjesnikov neboder”, rekao je zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost Marko Vezlek.
