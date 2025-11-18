Oglas

Što znači kada vas pas liže? Neki misle da su to poljupci, ali istina je malo drugačija

N1 Hrvatska
18. stu. 2025. 16:56
Pixabay_dog, pas, zagrljaj, ljubimac, ljubimci, psi, pasi,
Pixabay / Ilustracija

Mnogi vlasnici pasa lizanje shvaćaju kao izraz ljubavi – pseći “poljubac”. Međutim, stručnjaci za ponašanje životinja upozoravaju da taj pokret ima mnogo dublje značenje i ne izražava uvijek ono što mislimo.

Lizanje može biti znak naklonjenosti, ali i način komunikacije, izražavanje stresa ili pokušaj smirivanja situacije, piše metropolitan.si.

Instinktivno ponašanje iz razdoblja šteneta

Lizanje je prvo ponašanje koje psi nauče – još kao štence majka ih liže kako bi ih očistila i potaknula disanje. Kasnije štenci ližu majku oko njuške kako bi tražili hranu ili pozornost. Taj instinkt kasnije prenose i na ljude kao dio svoje komunikacije.

Dakle, kada vas pas liže, to nije nužno izraz “ljubavi”, već ponašanje koje proizlazi iz urođenog refleksa povezanog s vezom, brigom i prepoznavanjem hijerarhije.

Znak privrženosti, ali i komunikacije

Naravno, lizanje može biti i znak naklonjenosti i povjerenja. Psi često ližu svoje vlasnike jer njihov miris i okus povezuju s osjećajem sigurnosti i pozitivnim emocijama.

U psećem svijetu lizanje je gesta kojom se izražava poštovanje i podređenost. Kada pas liže vlasnika, time može pokazati da mu vjeruje i priznaje njegovu ulogu “vođe čopora”.

Lizanje kao smirivanje i traženje pozornosti

Psi često ližu i kada su uznemireni ili žele smiriti situaciju. Etolozi (stručnjaci za ponašanje životinja) objašnjavaju da je lizanje oblik umirujućeg signala – način da pas pokaže da ne predstavlja prijetnju.

Ako vas pas liže po rukama ili licu nakon što ste ga neko vrijeme ignorirali, to može biti i poziv na pažnju – pokušaj da započne interakciju, igru ili dobije nježnost.

Zdravstveni razlozi i navike

U nekim slučajevima pretjerano lizanje može biti znak anksioznosti, dosade ili zdravstvenog problema. Psi ponekad razviju opsesivno lizanje zbog stresa, alergija ili iritacije kože.

ljubimci psi

