Što znači kada vas pas liže? Neki misle da su to poljupci, ali istina je malo drugačija
Mnogi vlasnici pasa lizanje shvaćaju kao izraz ljubavi – pseći “poljubac”. Međutim, stručnjaci za ponašanje životinja upozoravaju da taj pokret ima mnogo dublje značenje i ne izražava uvijek ono što mislimo.
Lizanje može biti znak naklonjenosti, ali i način komunikacije, izražavanje stresa ili pokušaj smirivanja situacije, piše metropolitan.si.
Instinktivno ponašanje iz razdoblja šteneta
Lizanje je prvo ponašanje koje psi nauče – još kao štence majka ih liže kako bi ih očistila i potaknula disanje. Kasnije štenci ližu majku oko njuške kako bi tražili hranu ili pozornost. Taj instinkt kasnije prenose i na ljude kao dio svoje komunikacije.
Dakle, kada vas pas liže, to nije nužno izraz “ljubavi”, već ponašanje koje proizlazi iz urođenog refleksa povezanog s vezom, brigom i prepoznavanjem hijerarhije.
Znak privrženosti, ali i komunikacije
Naravno, lizanje može biti i znak naklonjenosti i povjerenja. Psi često ližu svoje vlasnike jer njihov miris i okus povezuju s osjećajem sigurnosti i pozitivnim emocijama.
U psećem svijetu lizanje je gesta kojom se izražava poštovanje i podređenost. Kada pas liže vlasnika, time može pokazati da mu vjeruje i priznaje njegovu ulogu “vođe čopora”.
Lizanje kao smirivanje i traženje pozornosti
Psi često ližu i kada su uznemireni ili žele smiriti situaciju. Etolozi (stručnjaci za ponašanje životinja) objašnjavaju da je lizanje oblik umirujućeg signala – način da pas pokaže da ne predstavlja prijetnju.
Ako vas pas liže po rukama ili licu nakon što ste ga neko vrijeme ignorirali, to može biti i poziv na pažnju – pokušaj da započne interakciju, igru ili dobije nježnost.
Zdravstveni razlozi i navike
U nekim slučajevima pretjerano lizanje može biti znak anksioznosti, dosade ili zdravstvenog problema. Psi ponekad razviju opsesivno lizanje zbog stresa, alergija ili iritacije kože.
