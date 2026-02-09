TV BOMBA
Slavoncu eksplodirao novi televizor čim ga je uključio. Pokušaj povrata bio je noćna mora...
Slavonac je kupio televizor na sniženju koji se pokvario pri prvom uključivanju, a umjesto zamjene ili povrata novca, prošao je pakao, piše Novi list
U želji da si za blagdane priušti nešto bolje, veće i modernije, jedan građanin iz Slavonije odlučio se na kupnju novog TV prijemnika, a model poznate marke pronašao je po sniženoj cijeni. Činilo se kao dobra prilika – uređaj je odgovarao njegovim potrebama, a popust je dodatno olakšao odluku. No, već prvi trenutak korištenja sve je, kaže, promijenio.
"Čim sam ga uključio u struju, dogodila se snažna eksplozija iz unutrašnjosti televizora. Zvuk je bio kao da se nešto razletjelo, izbio je osigurač.
Instinktivno sam izvukao kabel jer nisam znao što se događa i nisam htio riskirati požar ili strujni udar", ispričao je nesretni Slavonac novinarima Novog lista.
Višetjedna borba
Uređaj je odmah vratio u originalnu ambalažu, zajedno s računom i svim papirima, i već sljedeće jutro odnio ga natrag u trgovinu. Očekivao je, kaže, brzo rješenje – zamjenu uređaja ili povrat novca.
Umjesto toga, dočekala ga je hladna procedura zbog koje se ono što je trebalo biti predblagdansko veselje pretvorilo u višetjednu borbu s trgovcem, neizvjesnost i osjećaj da kao kupac nema stvarnu zaštitu.
Umjesto uživanja u novom televizoru, ostao je, kaže, bez uređaja, bez novca i s gorčinom koja je jača od samog kvara. U trgovini su, naime, potvrdili da televizor ne radi.
Objasnili su mu da se prvo mora napraviti zapisnik i da uređaj ide u servis. Tek nakon što servis utvrdi uzrok kvara, odlučit će se hoće li se televizor popravljati ili će kupac dobiti neko drugo rješenje.
– Kad sam pitao koliko će to trajati, rekli su da ovisi o servisu i dijelovima. To mi je bio prvi alarm. Nisam htio da mi potpuno novi televizor popravljaju, pogotovo nakon eksplozije.
Tražio sam zamjenu ili povrat novca, ali stalno su ponavljali da to "nije politika njihove tvrtke", ispričao je nesretni Slavonac novinarima Novog lista.. Dani su prolazili, blagdani također, a televizora nije bilo.
Imao je osjećaj da razgovaram s robotima. Nitko nije preuzimao odgovornost, svi su se skrivali iza procedure, opisuje. Tek nakon više od tri tjedna trgovac mu je vratio novac. Iako su, kako kaže, cijelo vrijeme tvrdili da povrat ne dolazi u obzir, na kraju su ipak morali popustiti.
Izgubljeni potrošač
U Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača (HUZP) smatraju da kada trgovac procijeni da potrošač ne zna svoja prava, neće ništa riješiti.
"Njihovi izgovori su da su to prava njihove kuće, ali ta prava nikako ne bi smjela biti manja od prava koje daje Zakon o zaštiti potrošača", tvrdi Tomislav Lončar, tajnik HUZP-a.
Čim potrošač ne zna što može tražiti, trgovac to koristi. Pozivaju se na "politiku kuće", iako ona nikad ne smije biti iznad zakona, ističu iz udruga.
Problem dodatno otežava to što se komunikacija često odvija usmeno, bez pisanog traga. Bez e-mailova, zapisnika i potvrda, kupac ne zna kada ima pravo tražiti zamjenu ili povrat novca, pa čeka predugo.
Stručnjaci zato savjetuju jednostavno pravilo: sve prijave raditi pismeno i inzistirati na jasnim rokovima. Čim se pojavi kvar, potrebno je obavijestiti trgovca i ne pristajati olako na beskonačna čekanja i neodređene odgovore.
