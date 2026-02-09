Tragedija u bolnici: Žena umrla nakon rutinskog zahvata

"Kirurzi OB Pula redovito izvode operativne zahvate istog ili sličnog tipa. U ovom trenutku ne možemo potvrditi na koji je način i u kojem točno trenutku došlo do komplikacija. Iako se takvi zahvati rutinski izvode, krvarenja tijekom ili neposredno nakon operacijskog zahvata predstavljaju jednu od poznatih i mogućih kirurških komplikacija, koje se, unatoč pravilnoj primjeni pravila struke, ne mogu u potpunosti isključiti. U konkretnom slučaju, po pojavi znakova pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta odmah su poduzete intenzivne mjere liječenja u skladu s pravilima struke. Nije točno da se čekalo s postupanjem", istaknuo je ravnatelj.