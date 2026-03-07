U Zagreb uskoro slijeće zrakoplov s Bliskog istoka sa 123 Hrvata

Istodobno, naglašavaju, tijekom i nakon provedbe repatrijacijskih operacija, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova obratile su se brojne države članice Europske unije, kao i susjedne i partnerske države, tražeći logističku i operativnu suradnju u organizaciji povratka svojih državljana. Hrvatska je, u duhu europske solidarnosti i međunarodne suradnje, omogućila prijevoz i državljanima drugih država na pojedinim letovima, čime je dodatno pridonijela zajedničkim naporima u zaštiti građana.