Oglas

repatrijacijski let

U Zagreb uskoro slijeće zrakoplov s Bliskog istoka sa 123 Hrvata

author
N1 Info
|
07. ožu. 2026. 19:08
Croatia Airlines
Srecko Niketic/PIXSELL

Večeras se u Zračnu luku Franjo Tuđman očekuje slijetanje repatrijacijskog leta Croatia Airlinesa iz Rijada u organizaciji Vlade, MVEP-a i MMPI-a s hrvatskim državljanima iz Katara, Kuvajta i Bahreina.

Oglas

Prema trenutno dostupnim informacijama, slijetanje zrakoplova predviđeno je u 20:40 sati po hrvatskom vremenu. Dolazak putnika dočekat će: državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, te ravnatelj Uprave za političke poslove MVEP-a Tomislav Lendić.

Iz Službe za odnose s javnošću ističu kako se na ovome letu nalaze 123 državljana Hrvatske, kao i pet iz Bosne i Hercegovine, četiri iz Njemačke, četiri iz Češke, četiri iz Italije, te tri iz Kanade.

Ističu, također, da je s ovim večerašnjim letom preko 700 hrvatskih državljana vraćeno u Hrvatsku u organizaciji Vlade, MVEP-a i MMPI-a (dva leta Croatia Airlinesa i 3 charter leta).

Prema informacijama, na Bliskom istoku su sada ostali rezidenti (koji žive i rade tamo), a svi su repatrirani hrvatski državljani koji su bili u turisti ili u prolazu, odnosno zatražili repatrijaciju.

Ranije je MVEP istaknuo da su, uz već realizirane te planirane letove, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova spremni, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, tijekom narednih dana organizirati dodatne repatrijacijske letove iz Dubaija i Rijada.

Istodobno, naglašavaju, tijekom i nakon provedbe repatrijacijskih operacija, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova obratile su se brojne države članice Europske unije, kao i susjedne i partnerske države, tražeći logističku i operativnu suradnju u organizaciji povratka svojih državljana. Hrvatska je, u duhu europske solidarnosti i međunarodne suradnje, omogućila prijevoz i državljanima drugih država na pojedinim letovima, čime je dodatno pridonijela zajedničkim naporima u zaštiti građana.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Repatrijacija hrvatskih državljana bliski istok repatrijacija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ