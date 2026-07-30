Slovaci na Viru napali ekipu Nove TV. Uhićeni su i ide im kaznena prijava

Sumnjiči ih se da su u utorak, 28. srpnja, oko 10:30, na ulici u Viru, za vrijeme dok su 30-godišnji novinar i 40-godišnji snimatelj (oboje hrvatski državljani) snimali prilog za televizijsku emisiju, verbalno i fizički napali novinara i snimatelja kako bi ih spriječili u obavljanju posla od javnog interesa.