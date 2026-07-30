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snimatelj ozlijeđen

Slovaci na Viru napali ekipu Nove TV. Uhićeni su i ide im kaznena prijava

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N1 Info
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30. srp. 2026. 07:32
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napad vir
Dnevnik.hr

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom slovačkih državljana, zbog sumnje da su na Viru napali novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimičića iz ekipe Nove TV.

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Policajci PU zadarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjim i 20-godišnjim muškarcem, obojica državljani Slovačke, zbog sumnje da su počinili kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi.

Sumnjiči ih se da su u utorak, 28. srpnja, oko 10:30, na ulici u Viru, za vrijeme dok su 30-godišnji novinar i 40-godišnji snimatelj (oboje hrvatski državljani) snimali prilog za televizijsku emisiju, verbalno i fizički napali novinara i snimatelja kako bi ih spriječili u obavljanju posla od javnog interesa.

Snimatelj je lakše ozlijeđen.

Osumnjičeni su uhićeni istog dana u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave ličko-senjske te su u srijedu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

"Ističemo kako je u navedenom slučaju postupano sukladno Protokolu o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća, koji je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potpisalo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske", dodali su iz policije, prenosi Dnevnik.hr.

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