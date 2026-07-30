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Podignuti borbeni zrakoplovi

FOTO, VIDEO / Snažna eksplozija u Poljskoj: Pao neidentificirani objekt, ostao golemi krater

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N1 Info
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30. srp. 2026. 08:24
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Poljska
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Poljske vlasti istražuju mjesto pada neidentificiranog objekta koji je tijekom noći ostavio veliki krater na istoku zemlje, dok su borbeni zrakoplovi podignuti zbog pojačane ruske vojne aktivnosti u blizini granice.

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Policija je priopćila da je u četvrtak rano ujutro zaprimila dojavu o snažnoj eksploziji u blizini sela Tarnawa-Kolonia, oko 75 kilometara od granice s Ukrajinom.

Policajci koji su izašli na teren pronašli su "krater na polju, oko dva kilometra od najbližih zgrada, kao i raspršene fragmente neidentificiranog objekta", navela je policija iz obližnjeg Lublina u priopćenju, prenosi TVP World.

Uzrok eksplozije, koja je ostavila krater promjera oko 10 metara, zasad nije poznat.

Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz izjavio je da je to bila "iznimno teška noć" za sustave protuzračne obrane i otkrivanja prijetnji te dodao da vlasti "trenutačno utvrđuju o kakvom je objektu riječ koji je pao u blizini sela Tarnawa-Kolonia".

Tijekom noći Poljska je aktivirala svoje ratno zrakoplovstvo kako bi zaštitila zračni prostor dok je Rusija izvela opsežan raketni i napad dronovima na ciljeve u zapadnoj Ukrajini.

Operativno zapovjedništvo poljske vojske priopćilo je da je oko 3:40 po lokalnom vremenu u poljskom zračnom prostoru uočen neidentificirani objekt koji se kretao prema zapadu.

Objekt je potom nestao s radara, zbog čega je vojska uputila helikopter na mjesto njegove posljednje poznate lokacije.

"Posada helikoptera identificirala je ono za što se vjeruje da je mjesto udara objekta u nenaseljenom području u blizini Tarnawa-Kolonije", dodaje se u priopćenju.

Na mjestu događaja i dalje traju sigurnosne i istražne aktivnosti, a vlasti još nisu utvrdile o kakvim se ostacima radi.

Mještani tvrde da je eksplozija bila drukčija od svega što su dosad doživjeli.

"Živimo ovdje cijeli život i nikada nismo čuli ništa slično. Prozori su gotovo popucali", rekao je jedan stanovnik za lokalni portal Lublin 112.

"Što je to bilo, dron ili bomba? Ljudi govore da je riječ o nekoj vrsti projektila", dodao je drugi stanovnik.

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Teme
eksplozija u poljskoj neidentificirani objekt poljska poljska protuzračna obrana rat u ukrajini

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