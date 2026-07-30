Podignuti borbeni zrakoplovi
FOTO, VIDEO / Snažna eksplozija u Poljskoj: Pao neidentificirani objekt, ostao golemi krater
Poljske vlasti istražuju mjesto pada neidentificiranog objekta koji je tijekom noći ostavio veliki krater na istoku zemlje, dok su borbeni zrakoplovi podignuti zbog pojačane ruske vojne aktivnosti u blizini granice.
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Policija je priopćila da je u četvrtak rano ujutro zaprimila dojavu o snažnoj eksploziji u blizini sela Tarnawa-Kolonia, oko 75 kilometara od granice s Ukrajinom.
Policajci koji su izašli na teren pronašli su "krater na polju, oko dva kilometra od najbližih zgrada, kao i raspršene fragmente neidentificiranog objekta", navela je policija iz obližnjeg Lublina u priopćenju, prenosi TVP World.
Uzrok eksplozije, koja je ostavila krater promjera oko 10 metara, zasad nije poznat.
Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz izjavio je da je to bila "iznimno teška noć" za sustave protuzračne obrane i otkrivanja prijetnji te dodao da vlasti "trenutačno utvrđuju o kakvom je objektu riječ koji je pao u blizini sela Tarnawa-Kolonia".
Tijekom noći Poljska je aktivirala svoje ratno zrakoplovstvo kako bi zaštitila zračni prostor dok je Rusija izvela opsežan raketni i napad dronovima na ciljeve u zapadnoj Ukrajini.
Local residents in the Polish village of Targowisko heard a massive explosion this morning and found a large crater in a field.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2026
Follows reports of a Russian cruise missile entering Polish airspace overnight. The area has been secured by Polish authorities. pic.twitter.com/dTtkN6DyJj
Operativno zapovjedništvo poljske vojske priopćilo je da je oko 3:40 po lokalnom vremenu u poljskom zračnom prostoru uočen neidentificirani objekt koji se kretao prema zapadu.
Objekt je potom nestao s radara, zbog čega je vojska uputila helikopter na mjesto njegove posljednje poznate lokacije.
"Posada helikoptera identificirala je ono za što se vjeruje da je mjesto udara objekta u nenaseljenom području u blizini Tarnawa-Kolonije", dodaje se u priopćenju.
https://t.co/IFJlYYqNfo pic.twitter.com/LrnRE6BNwU— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2026
Na mjestu događaja i dalje traju sigurnosne i istražne aktivnosti, a vlasti još nisu utvrdile o kakvim se ostacima radi.
Mještani tvrde da je eksplozija bila drukčija od svega što su dosad doživjeli.
"Živimo ovdje cijeli život i nikada nismo čuli ništa slično. Prozori su gotovo popucali", rekao je jedan stanovnik za lokalni portal Lublin 112.
"Što je to bilo, dron ili bomba? Ljudi govore da je riječ o nekoj vrsti projektila", dodao je drugi stanovnik.
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