Cijela Hrvatska pod udarom toplinskog vala: Izdana upozorenja, objavljeni savjeti građanima

U nastavku dana i dalje očekujemo sunčano i vruće ljetno vrijeme. Puhat će slab, u Slavoniji do umjeren istočni vjetar. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura koja će tijekom dana okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora između 24 i 27°C.