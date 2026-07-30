vremenska prognoza
Cijela Hrvatska pod udarom toplinskog vala: Izdana upozorenja, objavljeni savjeti građanima
I danas se cijela zemlja probudila uz vedro i mirno vrijeme.
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Jutro je na kopnu ugodno svježe uz temperaturu između 15 i 20°C, dok se duž obale temperatura držala većinom između 22 i 27, a na području Rijeke i Senja je već u 5 sati jutros izmjereno čak 28 Celzijevih stupnjeva.
U nastavku dana i dalje očekujemo sunčano i vruće ljetno vrijeme. Puhat će slab, u Slavoniji do umjeren istočni vjetar. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura koja će tijekom dana okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora između 24 i 27°C.
Sutra i za vikend u cijeloj Hrvatskoj ostaje suho i sunčano ljetno vrijeme pa će temperatura zraka biti još malo viša. Dnevna temperatura će biti između 34 i čak 40 Celzijevih stupnjeva koliko bi se moglo mjeriti na krajnjem istoku Hrvatske i u unutrašnjosti Dalmacije u danima vikenda.
Zbog nadolazeće vrućine Državni hidrometeorološki zavod najavio je veliku i vrlo veliku opasnost od toplinskog vala, već od danas za riječko područje, a zatim od sutra i za druge dijelove Hrvatske.
Za sljedeće dane izdan je narančasti i crveni meteoalarm zbog vrućine.
Stoga u narednim danima smanjimo fizičke napore te izbjegavajmo duži boravak na suncu između 10 i 17 sati. Savjetuje se jesti laganiju hranu, uzimati više tekućine da ne dođe do dehidracije i dnevne aktivnosti obavljati ujutro i navečer, dok tijekom dana treba biti u zatvorenom, u rashlađenim prostorijama.
Vrućina će se vjerojatno nastaviti i veći dio sljedećeg tjedna.
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