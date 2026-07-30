Auto na suncu za sat vremena prelazi 60 stupnjeva. Šebalj otkrio kako se zaštititi od vrućine: "Prva minuta je pakao..."

Savjetuje da se ne ulazi odmah u vozilo i ne očekuje da će klima trenutačno riješiti problem. Automobil je najprije dobro otvoriti i kratko provjetriti, a neki vozači pritom spuštaju prozore i otvaraju prtljažnik. Šebalj kaže da na sjedalu drži ručnik koji ublažava dodir s užarenom površinom i upija prvi znoj.