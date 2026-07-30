NAJJAČA STRANKA DESNICE?
Analitičar o Mostu: Oni su u yin-yang poziciji i imaju drugog najpoznatijeg bravara u povijesti Hrvatske
Mjesecima unatrag u najrelevantnijim istraživanjima političkog raspoloženja javnosti, četiri stranke imaju i održavaju stabilan rejting: HDZ, SDP, Možemo! i Most. Ujedno su i jedine četiri koje u istim anketama premašuju podršku od pet posto.
Stalni i stabilno četvrti je Most čiji je predsjednik Nikola Grmoja u intervjuu Draženu Ciglenečkom za Novi list početkom ovoga tjedna najavio veliki uzlet stranke i osvajanje "najmanje 20 mandata na idućim izborima".
Grmoja je ustvrdio da Most na desnoj strani političkog spektra nema konkurenciju te kazao kako stranka bilježi kontinuirani rast rejtinga u anketama i priljev novih članova.
"Most je ne dva nego i tri puta jači od njih, a ostale desne stranke skoro da i ne postoje, kreću se od jedan do dva posto. Most uopće nema konkurenciju na desnici, zagospodarili smo suverenističkim dijelom spektra i to je za nas ogromna prigoda na sljedećim parlamentarnim izborima", kazao je Grmoja u intervjuu Novom listu objavljenom u utorak.
Usto je izjavio kako je Most otvoren za suradnju s drugim strankama desnice, ali samo takvu koju bi Most predvodio.
"Više fantazije nego realne slike"
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da u toj ambiciji Mosta ima više fantazije nego realne slike budućnosti.
"Više puta sam već rekao kako nema spora da Mostu dobro ide, što pokazuju i rezultati istraživanja, ali ključan problem nije u tome koliko bi oni mjesta u parlamentu dobili, nego što bi s time učinili. Do sada su se ponašali kao jedna vrsta nevladine organizacije, kao skupina ljudi koje jako zanima politika, ali ne žele sudjelovati u vlasti. Svojim dosadašnjim sudjelovanjima u vlasti Most se osramotio, prije svega s izborom najveće sramote od premijera kojeg smo ikada imali - Tihomira Oreškovića."
Koliko god Most jačao, a u anketama od početka do sredine godine rejting im je narastao dva do tri posto, Puhovski drži kako je mogućnost njihovog daljnjeg jačanja ipak ograničena.
"Tim više što pored HDZ-a ne mogu biti najjača desna stranka u Hrvatskoj. Ideja da HDZ nije desna stranka nešto je što se može čuti čak i s desnog krila samog HDZ-a nezadovoljnog nekim konkretnim potezima vlasti koju ta stranka vodi. Objektivno gledano, HDZ je bio i jest stranka desnog centra koja malo leluja prema centru, a malo prema desnici, ali jest desna stranka. Prema tomu, Most bi mogao biti najjača ekstremno desna stranka, što i je prema iskazima nekih svojih zastupnika."
Podjela uloga na centriste i ekstremne
U Mostu je vidljiva, kaže Puhovski, podjela uloga u kojoj neki članovi zastupaju više centrističke stavove, a drugi ekstremne.
"Na čelu ovih drugih je drugi najpoznatiji bravar u povijesti Hrvatske (Marin Miletić, zbog skidanja lokota s kupališta hotela Hilton u Rijeci, nap.a.) koji sada jako puno čini na reklamiranju same stranke", dodao je.
Na pitanje gdje Most pridobiva birače, jer prema Grmojinim riječima u posljednje vrijeme stranci dnevno pristupa i do stotinu novih članova, te ima li među njima i potencijalnih birači ljevice, Puhovski kaže da po tom pitanju Most ima pomalo shizofreni stav.
"Imate ljude poput Miletića koji su populistički osviješteni -od frizure do bravarskog alata - koji ne plaše samo ljevicu nego i dobar dio liberalnog centra svojim nesputanim desno totalitarnim stavom spram imigranata i ljevice. Miletić naprosto ne može ne govoriti o ljevici kao o izdajicama, a to je tip ekstremizma koji, kada bi došao na vlast, ima u sebi totalitarne potencijale. Most je u yin-yang poziciji. Malo privlače ljude koji bi bili radikalni, a možda i ekstremni na raznim stranama, a malo ih plaše svojim nedomišljenim, a možda i osviještenim ekstremističkim stavovima."
"Snagu će pokazati kad budu sastavljali izborne liste"
Puhovski podsjeća kako je prije nekoliko mjeseci Jutranji list objavio istraživanje koje je pokazalo kako je najveći udio radništva među podražavateljima i podražavateljicama Mosta.
"To pokazuje klasičan desno radikalni model koji verbalnim radikalizmom pa i ekstremizmom privlači i dio onih koji su socijalno nezadovoljni. Tih je više među onima koji su lošije prošli, a to je dio radništva na minimalnim plaćama", kaže.
Snaga i brojnost članstva Mosta, smatra Puhovski, pokazat će se kada budu sastavljali liste za sljedeće izbore.
"Kada idete u deset izbornih jedinica morate imati 140 kandidata. A oni, barem zasad, nemaju prepoznatljivih kandidata u Slavoniji ili na sjeveru Hrvatske. Oni imaju nekoliko prepoznatljivih ljudi i to je to."
"Nisu spremni za disciplinu koju traži koalicija"
Grmoja je nesumnjivo agilniji predsjednik stranke nego što je bio Božo Petrov.
"Nedavno je bio na jednom skupu u Italiji gdje su bili europski ekstremni desničari. On očito pokušava uspostaviti veze s nekim ljudima koji se smatraju sljedbenicima Hitlera i Mussolinija, a to je dosta riskantno. Tamo se može naći dosta organizacijske pa i financijske pomoći, ali ako hoćete biti domoljubna stranka, što je desnici gotovo zadano, onda ipak morate imati stav o tomu što je bilo s onima koji su - - recimo to tako - domovinu rasprodavali", ističe Puhovski.
Ukratko, Puhovski smatra kako Most u dogledno vrijeme sigurno neće biti vodeća politička stranka.
"Imaju značajne šanse ojačati svoju poziciju, ali ne vidim šanse da sudjeluju u razdiobi vlasti jer i dalje ne vidim da su spremni prihvatiti stegu i disciplinu koja se traži u svakoj koaliciji."
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