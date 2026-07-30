Analitičar o Mostu: Oni su u yin-yang poziciji i imaju drugog najpoznatijeg bravara u povijesti Hrvatske

"Imate ljude poput Miletića koji su populistički osviješteni -od frizure do bravarskog alata - koji ne plaše samo ljevicu nego i dobar dio liberalnog centra svojim nesputanim desno totalitarnim stavom spram imigranata i ljevice. Miletić naprosto ne može ne govoriti o ljevici kao o izdajicama, a to je tip ekstremizma koji, kada bi došao na vlast, ima u sebi totalitarne potencijale. Most je u yin-yang poziciji. Malo privlače ljude koji bi bili radikalni, a možda i ekstremni na raznim stranama, a malo ih plaše svojim nedomišljenim, a možda i osviještenim ekstremističkim stavovima."