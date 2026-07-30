Glavni tajnik UN-a
Tko će postati nasljednik Guterresa? Danas prvo glasanje, u igri sedam kandidata
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u četvrtak će održati prvo neformalno glasanje kako bi se ispitala podrška koju uživaju kandidati za novog glavnog tajnika međunarodne organizacije, javlja njemačka agencija dpa.
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Svrha glasanja zakazanog za četvrtak ujutro u New Yorku jest pružiti rane naznake o mogućem nasljedniku Antonia Guterresa kojemu mandat istječe u siječnju 2027., kazao je Zenon Mukongo Ngay, veleposlanik Demokratske Republike Kongo pri UN-u.
Kongo je trenutno na čelu rotirajućeg predsjedništva Vijeća sigurnosti.
Vijeće sigurnosti je zaduženo za nominaciju novog glavnog tajnika. Kandidat mora dobiti najmanje devet glasova u Vijeću od 15 zemalja članica, pri čemu svaka od pet trajnih članica može iskoristiti svoje pravo veta ne bi li blokirala nominaciju.
Nakon što bude nominiran, kandidata još mora potvrditi Opća skupština UN-a, što je korak koji se tradicionalno smatra pukom formalnošću.
Kandidati iz Argentine, Čilea, Kostarike, Ekvadora, Gvajane, Senegala i Ugande se natječu kako bi zamijenili Portugalca Guterresa kada odstupi nakon dva petogodišnja mandata.
Njegov nasljednik će se suočiti sa zadatkom koji uključuje revitalizaciju organizacije u krizi koja je pod sve većim pritiskom da reformira skupu i kompliciranu administraciju, ali i brojne agencije UN-a koje se bave istim problemima.
Trenutni kandidati su Rafael Grossi, čelnik UN-ove agencije za atomsku energiju iz Argentine, bivša čileanska predsjednica Michelle Bachelet, bivša kostarikanska potpredsjednica Rebeca Grynspan, bivša ekvadorska šefica diplomacije Maria Fernanda Espinosa, bivši gvajanska ministrica vanjskih poslova Carolyn Rodrigues-Birkett, bivši senegalski predsjednik Macky Sall te ugandski diplomat Olara Otunnu koji je u utrku ušao prošlog tjedna.
Drugi kandidati se još uvijek mogu pridružiti natjecanju.
U početnim krugovima neobvezujućeg glasanja koriste se identični glasački listići koji diplomatima omogućuju da vide općenitu razinu podrške i protivljenja za kandidate, a da pritom ne otkrivaju pripada li neki od negativnih glasova stalnoj zemlji članici s pravom veta: Kini, Francuskoj, Rusiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama.
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