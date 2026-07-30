BORBENA ZADAĆA
Ukrajina ostala bez još jednog F-16. Avion se srušio, pilot se katapultirao
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je da je tijekom borbene zadaće izgubilo kontakt s borbenim zrakoplovom F-16, dok se pilot uspio sigurno katapultirati.
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Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izgubilo je 29. srpnja kontakt s borbenim zrakoplovom F-16 tijekom izvršavanja borbene zadaće na jednom dijelu bojišnice. Pilot se pritom uspio sigurno katapultirati.
"Pilot je izvršavao borbenu misiju na jednom dijelu fronte presretanja neprijateljskih zračnih sredstava.
Prva izvješća ukazuju na to da se u zrakoplovu dogodila izvanredna situacija, zbog čega je pilot morao biti katapultiran", priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo, prenosi Reuters.
Nema žrtava ni materijalne štete na tlu
Iz Ratnog zrakoplovstva priopćili su da je pilot nakon katapultiranja evakuiran te prevezen u zdravstvenu ustanovu na pregled. Njegov život nije ugrožen.
Na mjestu nesreće rade stručnjaci i policijski službenici. Kako navodi Ratno zrakoplovstvo, nije bilo civilnih žrtava ni materijalne štete na tlu.
Okolnosti incidenta još se istražuju.
Ukrajina nekoliko puta izgubila avion F-16
Podsjetimo, načelnik Združenog stožera američkih oružanih snaga general Dan Caine izjavio je 22. srpnja da je ukrajinski F-16 u svojoj prvoj zračnoj borbi oborio ruski borbeni zrakoplov.
U kolovozu 2024. Glavni stožer Ukrajine izvijestio je da se F-16 srušio tijekom odbijanja ruskog raketnog napada, pri čemu je poginuo pilot. Naknadno je objavljeno da je riječ o Oleksiiju Mesu.
Dana 12. travnja 2025. godine, 26-godišnji pilot Pavlo Ivanov poginuo je tijekom borbene zadaće leteći na zrakoplovu F-16.
U svibnju 2025. ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izgubilo je još jedan F-16 tijekom odbijanja ruskog zračnog napada nakon što je na zrakoplovu došlo do izvanredne situacije. Pilot je tada uspio usmjeriti zrakoplov dalje od naseljenog područja i sigurno se katapultirati.
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