planovi ministarstva
Slučaj Oštro: Pravobraniteljica za djecu traži očitovanje o preseljenju štićenika - djece s teškoćama
S obzirom na javno iskazane zabrinutosti i informacije koje se šire, zatražit ćemo od nadležnog Ministarstva službeno očitovanje o postojanju planova u vezi s Podružnicom Kraljevica Oštro, poručuju iz Ureda
Ured pravobraniteljice za djecu ima namjeru zatražiti od nadležnog Ministarstva službeno očitovanje o postojanju planova u vezi s Podružnicom Kraljevica Oštro, bilo da je riječ o preseljenju korisnika, obnovi objekta ili njegovoj prenamjeni u centar za pružanje izvaninstitucionalnih usluga.
Naime, kao i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, tako je i Ured pravobraniteljice dobio peticiju Društva za uređenje i poljepšanje Kraljevice i okolice 1903. kojom se 1.371 potpisnik protivi preseljenju djece iz Podružnice Oštro Centra za rehabilitaciju Rijeka u objekt »Kloštar« u Praputnjaku.
Načelnica Samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić u Točki na tjedan s Natašom Božić Šarić je prije više od 9 mjeseci pojasnila što je tog kobnog 27. rujna u podružnici Kraljevica-Oštro Centra dovelo do smrti 15-godišnjeg dječaka s teškoćama.
Za N1 je rekla i da je Ministarstvo rješenjem naredilo da se iz sporne podružnice Kraljevica-Oštro izmjeste korisnici zbog neadekvatnosti prostora i organizacije rada - a prostor prenamjeni.
Dodatno, objasnila je da je inspekcija Ministarstva još lani utvrdila izvanrednim nadzorom kako se korisnici - djeca s teškoćama - zaključavaju u sobe.
Iz Ureda pravobraniteljice odgovorili su za Novi list da su upoznati s peticijom, ali i da već dulje vrijeme prate zbivanja u Centru za rehabilitaciju Rijeka.
– Ured pravobranitelja za djecu upoznat je s peticijom Društva za uređenje i poljepšanje Kraljevice i okolice 1903.
U siječnju 2025. godine su iz Kraljevice Oštro izvijestili da djeca-korisnici i dalje koriste usluge Centra toj podružnici te da bi eventualna odluka o njihovom premještanju bila u nadležnosti stručnih službi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, o čemu bi nas naknadno obavijestili.
S obzirom na javno iskazane zabrinutosti i informacije koje se šire, zatražit ćemo od nadležnog Ministarstva službeno očitovanje o postojanju planova u vezi s Podružnicom Kraljevica Oštro, bilo da je riječ o preseljenju korisnika, obnovi objekta ili njegovoj prenamjeni u centar za pružanje izvaninstitucionalnih usluga. Ured pravobranitelja za djecu prati ovo pitanje te će, u skladu sa svojim ovlastima, i dalje tražiti relevantne informacije kako bi se zaštitila prava i dobrobit djece-korisnika, poručuju iz Ureda.
Selidba u objekt u vlasništvu Družbe sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog
Prema tvrdnjama Društva za uređenje i poljepšanje Kraljevice i okolice 1903., posljednjih mjeseci provode se opsežne radnje u svrhu preseljenja djece i zaposlenika iz Doma u objekt »Kloštar«, koji je u vlasništvu Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga.
Tvrde da se radi o objektu koji nije kategoriziran za obavljanje djelatnosti smještaja u socijalnoj skrbi. Bojazan je i da ukidanjem djelatnosti Doma u Oštru vrlo vrijedan objekt neće biti adaptiran za smještaj i skrb djece s poteškoćama u razvoju na način i svrhu u kojoj je djelovao desetljećima, već će još jedna institucija u Kraljevici biti ukinuta.
Peticijom se želi utjecati na Ministarstvo da revidira rješenje kojim se ukida višedesetljetna djelatnost skrbi za djecu s poteškoćama u razvoju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare