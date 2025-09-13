Slučaj Oštro: Pravobraniteljica za djecu traži očitovanje o preseljenju štićenika - djece s teškoćama

S obzirom na javno iskazane zabrinutosti i informacije koje se šire, zatražit ćemo od nadležnog Ministarstva službeno očitovanje o postojanju planova u vezi s Podružnicom Kraljevica Oštro, bilo da je riječ o preseljenju korisnika, obnovi objekta ili njegovoj prenamjeni u centar za pružanje izvaninstitucionalnih usluga. Ured pravobranitelja za djecu prati ovo pitanje te će, u skladu sa svojim ovlastima, i dalje tražiti relevantne informacije kako bi se zaštitila prava i dobrobit djece-korisnika, poručuju iz Ureda.