Nevjerojatna snimka s Hvara, kanader proletio par metara iznad vatrogasaca: "Kada je netko majstor svog posla"

Vatrogasci 193/Facebook

Dva požara buknula su u ponedjeljak prije podneva na splitskom području. Požar kod Paklenih otoka, gdje je gorila šuma na nepristupačnom terenu, vatrogasci uz pomoć zračnih snaga su stavili pod kontrolu.

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Vatra se brzo širila, a na požarište su bila upućena četiri kanadera te 28 vatrogasaca. Unatoč teškim uvjetima, požar je uspješno stavljen pod kontrolu.

Pažnju javnosti privukla je snimka intervencije objavljena na Facebook stranici Vatrogasci 193.

Na njoj je zabilježen impresivan i precizan nizak let kanadera koji vodenu bombu izbacuje svega nekoliko metara iznad vatrogasaca na zemlji.

Snimka je izazvala val oduševljenja;

"Naklon do poda za sve pa i ovu vratolomiju."

"Po riječima samih konstruktora i proizvođača iz Kanade, hrvatski piloti su najsposobniji na svijetu."

"Ni AI ne bi mogao bolje napraviti video."

"Kada je netko majstor svog posla, onda to ovako izgleda."

"Lud, luđi, hrvatski piloti. MAJSTORI!"

"Ovo je savršenstvo, svaka čast. Naši piloti najbolji na svijetu, u to sam se uvjerio puno puta."