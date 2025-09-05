Skočile cijene novih stanova: Pogledajte koliko sada košta kvadrat

U DZS-ovoj statistici izneseni su podaci i o prosječnoj cijeni četvornog metra prodanog novoga stana u Hrvatskoj u drugom polugodištu prošle godine koja je iznosila 2.615 eura, što je 14,7 posto više nego u istom razdoblju 2023. Pritom je prosječna cijena četvornog metra novog stana u Zagrebu iznosila 2.992 eura, što je 8,3 posto više nego godinu prije, a u ostalim naseljima 2.346 eura ili 19,3 posto više.