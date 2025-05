Staž za majke u novom izračunu mirovine nakon rada: Iz SUH-a kažu da je moguće

Umirovljenici imaju pravo raditi na pola radnog vremena, a nakon dvije godine takva rada skupit će godinu dana staža. Potom mogu zatražiti novi izračun mirovine. U tom izračunu priznat će im se i staž za majke pa će im mirovina biti veća i zbog novoostvarenoga staža, ali i zbog dodanog staža za majke. Mirovinskom reformom umirovljenici će dobiti pravo rada na puno radno vrijeme uz isplatu pola mirovine, no na to će morati pričekati do siječnja 2026. godine.