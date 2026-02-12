Šuta: Ovog ljeta ukidamo prodaju alkohola u noćnim satima

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je da će već od ovog ljeta, pod uvjetom da Vlada i Sabor dovrše proceduru oko najavljenih izmjena Zakona o trgovini, u nekim dijelovima grada biti onemogućena prodaja alkohola između 20 sati navečer i 6 sati ujutro
Zabrana se dakako neće odnositi na ugostiteljske objekte, već na kioske, 'liquor shopove' i trgovine koji su se proteklih godina masovno otvarali u strogom centru grada i smatraju se jednim od generatora noćnog nereda, piše tportal.
Na vrlo slične poteze odlučili su se u proteklim godinama brojni veliki gradovi u Italiji i Španjolskoj, uglavnom oni pod najvećim pritiskom turizma, a osim Splita, u Hrvatskoj bi to vrlo brzo mogao napraviti Hvar.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će se konačni prijedlog izmjena zakona već ovog tjedna naći na e-Savjetovanju, a uskoro i na Vladi te će ga ona proslijediti na usvajanje u Saboru. Zasad nije poznato hoće li biti upućen u hitnu proceduru ili će ipak morati ići na dva saborska čitanja.
Ovaj zakon dat će gradovima i općinama mogućnost da na svome području zabrane noćnu prodaju alkohola, o čemu će odlučivati gradska i općinska vijeća. Dosad se spominjalo da će im biti dana i mogućnost ograničavanja prodaje rashlađenih pića u trgovinama cijelog dana, no nije poznato je li i to uvršteno u prijedlog izmjena Zakona o trgovini.
"Nakon što procedura bude dovršena, gradske stručne službe će u suradnji s policijom izraditi procjenu i predložiti Gradskom vijeću odluku o dijelovima grada u kojima će se ograničiti prodaja alkohola u noćnim satima", kaže Tomislav Šuta.
Nije želio ulaziti u detalje, no jasno je da će se to prije svega odnositi na najuži centar, odnosno staru gradsku jezgru te eventualno na nekoliko neuralgičnih točaka u drugim dijelovima grada. U Splitu postoji zona u kojoj je tradicionalno dozvoljeno ispijanje alkohola na otvorenom, Matejuška, te se oko nje ne očekuju veće promjene.
Izmjena Zakona o trgovini jedna od Šutinih pobjeda
"U svakom slučaju, imamo namjeru urediti ovo područje do početka špice turističke sezone", odgovorio je Šuta na pitanje kada se mogu očekivati konkretni prijedlozi.
Naime procedura je podulja: nakon što svoj dio posla obave Vlada i Sabor, i Split mora sastaviti prijedlog svoje odluke, pokrenuti javno savjetovanje i na koncu usvojiti je na sjednici Gradskog vijeća. Izmjena Zakona o trgovini jedna je od Šutinih pobjeda jer su usvojeni njegovi prijedlozi. Slično je od Vlade zahtijevala i prethodna gradska vlast na čelu s Ivicom Puljkom, no za to nije bilo sluha.
U ljeto prošle godine izgledalo je kao da Šutina inicijativa neće proći jer je Šušnjarovo ministarstvo objavilo da to 'neće realizirati' bez dugotrajne prethodne procedure i istraživanja.
Druga Šutina inicijativa odnosila se na izmjene Zakona o ugostiteljstvu, kojima bi gradovi i općine dobili mogućnost reguliranja rada noćnih klubova na svom području. Ona je također načelno prihvaćena, no dosad nije bilo konkretnih koraka da bi bila i realizirana.
