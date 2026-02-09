Šušnjar obrtnicima: "Dominantno smo katolička zemlja, nedjelja služi svetkovini dana Gospodnjeg"

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u ponedjeljak kako ukidanje zabrane rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji nije predmet Zakona o obrtu, te je ustvrdio da je za regulaciju rada trgovina nedjeljom dovoljan Zakon o trgovini.
"To uopće nije predmet reguliranja zakona o obrtu tako da ne vidim da bi došlo do bilo kakvih promjena", rekao je Šušnjar odgovarajući na pitanja novinara nakon svečana akademije u povodu 20. obljetnice osnutka Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), komentirajući medijske napise kako se izmjenama zakona o obrtu planira ukinuti zabrana rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji.
Zakon o trgovini kojim se regulira rad nedjeljom, a kojeg je potvrdio i Ustavni sud dao je svoje rezultate na način da smo "te ljude (zaposlene u trgovini, op. ur.) vratili obiteljima, vratili za nedjeljni ručak", naveo je.
Rekao je i kako je Hrvatska "dominantno katolička zemlja" te da "nedjelja služi tome da se svetkuje dan Gospodnji" i da ga se "provodi zajedno u krugu obitelji".
Što se pak tiče financijskih pokazatelja, rekao je da oni pokazuju kako se promet u nedjelju dominantno prelio na subotu i dijelom na ponedjeljak, tako da nema gubitaka ni za kompanije niti za proračun.
"Nema gubitaka zbog neradne nedjelje, ali obitelji se okupljaju za stolom"
"Mi smo društvo jednakih prilika, tržište je ravnopravno za sve, neće biti nikakvih diskriminacija u odnosu na pravi oblik tako da ne vidim mjesta spekulacijama", rekao je.
Dovoljan je, kako je kazao, Zakon o trgovini koji regulira tu temu - 16 radnih nedjelja, uz sajmeni dan.
"Radnih nedjelja je dovoljno, a financijski pokazatelji su takvi da ne vidimo gubitke, a obitelji imaju svoje članove nedjeljom za stolom", istaknuo je.
Portal Index u nedjelju je objavio kako Ministarstvo gospodarstva planira u drugom tromjesečju ove godine izmijeniti Zakon o obrtu tako da se obiteljskim obrtima u maloprodaji omogući rad nedjeljom bez ograničenja propisanih Zakonom o trgovini, kojima je rad nedjeljom zabranjen, osim 16 nedjelja godišnje.
Prema planu Ministarstva, kako donosi Index, izmjene bi se odnosile isključivo na obiteljske obrte koji obavljaju djelatnost prodavaonice i druge oblike trgovine na malo, drugim riječima na trgovine koje su u vlasništvu obiteljskih obrta. Na njih se, piše taj portal, više ne bi primjenjivala ograničenja tjednog radnog vremena ni zabrana rada na temelju posebnog propisa, a to se ne bi odnosilo na sve male trgovine niti na sve obrtnike, nego samo na one koji imaju status obiteljskog obrta.
