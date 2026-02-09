Šušnjar obrtnicima: "Dominantno smo katolička zemlja, nedjelja služi svetkovini dana Gospodnjeg"

Prema planu Ministarstva, kako donosi Index, izmjene bi se odnosile isključivo na obiteljske obrte koji obavljaju djelatnost prodavaonice i druge oblike trgovine na malo, drugim riječima na trgovine koje su u vlasništvu obiteljskih obrta. Na njih se, piše taj portal, više ne bi primjenjivala ograničenja tjednog radnog vremena ni zabrana rada na temelju posebnog propisa, a to se ne bi odnosilo na sve male trgovine niti na sve obrtnike, nego samo na one koji imaju status obiteljskog obrta.