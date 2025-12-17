U Splitu oporbeni vijećnici najavili obraćanje Ustavnom sudu, Šuta: Diže se halabuka

Na tematskoj sjednici splitskog Gradskog vijeća o novim zakonima o gradnji i prostornom uređenju, sazvanoj na njihov zahtjev, oporbeni vijećnici su najavili obraćanje Ustavnom sudu nezadovoljni zakonskim rješenjima, a vladajući odbacili kritike i sjednicu ocijenili besmislenom.
Oglas
Rasprava je završena bez zaključaka, a sjednici je u srijedu nazočilo šest od 13 oporbenih vijećnika, što im je zamjerio predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić (HGS). "Neozbiljno je što je od 13 oporbenih potpisnika za održavanje tematske sjednice nazočilo njih samo šest," rekao je po završetku sjednice. Dodao je kako se ispostavilo da je takva sjednica bespotrebna te ustvrdio da je predstavljala gubljenje vremena.
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) u uvodnom izlaganju je istaknuo da je kao zastupnik u Hrvatskome saboru glasovao za te zakone jer ih smatra ispravnima. "Ovi zakoni su pozitivan iskorak za ubrzavanje procedura za realizaciju projekata," istaknuo je.
Naveo je primjer splitske četvrti Trstenik u kojoj postoji zemljište od devet tisuća četvornih metara površine koja je GUP-om od prije dvadeset godina definirana kao turistička zona. "Međutim, dvadeset godina je prošlo, oko tog prostora su stambeni objekti i novi zakoni će pomoći da se taj prostor prenamjeni za gradnju stanova za priuštivo stanovanje," rekao je.
Odbacio je primjedbe da se novim zakonima oduzima zemljište privatnicima, a oporbi zamjerio da oko novih zakona u javnosti diže halabuku, iznosi neistine i manipulira, dok za trajanja javne rasprave o prijedlozima tih zakona nije iznosila nikakve primjedbe niti prijedloge.
Puljak: Opasne namjere zakona
Vijećnica Centra Marijana Puljak smatra da ti zakoni imaju "opasne namjere" jer se njima oduzimaju ovlasti gradovima i općinama u upravljanju vlastitim prostorima. "Ova tematska sjednica ima smisla, iako su Zakoni već usvojeni u Saboru, jer želimo senzibilizirati javnost o negativnim posljedicama tih zakona po jedinice lokalne samouprave," rekla je.
Puljak, koja je i zastupnica u Saboru, najavila je da će oporba poslati zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti tih zakona. "Ako do proljeća ne dobijemo ocjenu ustavnosti tada ćemo organizirati na ulicama prikupljanje potpisa za održavanje referendum za njihovo povlačenje," najavila je Puljak.
Njezine su primjedbe vijećnici HDZ-a odbacili. "Ti zakoni će pomoći gradovima i općinama u učinkovitijem i bržem realiziranju projekata na vlastitim prostorima," rekao je HDZ-ov vijećnik Josip Gojak. Zamjerio je oporbi da na tematskoj sjednici ne nudi nikakve argumente ni konkretne prijedloge.
Vijećnica HGS-a Lidija Bekavac je podržala zakone naglasivši da će oni koristiti Splitu, ali i drugim gradovima i općinama u Hrvatskoj. Vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić napustio je sjednicu na njenom početku rekavši da ona nema smisla jer su zakoni već usvojeni. Na tematskoj sjednici nije nazočio nitko od pozvanih stručnjaka niti predstavnika s strukovnih ustanova.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas