U Splitu oporbeni vijećnici najavili obraćanje Ustavnom sudu, Šuta: Diže se halabuka

Rasprava je završena bez zaključaka, a sjednici je u srijedu nazočilo šest od 13 oporbenih vijećnika, što im je zamjerio predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić (HGS). "Neozbiljno je što je od 13 oporbenih potpisnika za održavanje tematske sjednice nazočilo njih samo šest," rekao je po završetku sjednice. Dodao je kako se ispostavilo da je takva sjednica bespotrebna te ustvrdio da je predstavljala gubljenje vremena.