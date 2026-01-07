Ivošević: Poništena javna nabava za sanaciju Marjana, hoće li Šuta platiti iz svog džepa?

"Do prošlog mandata žalbe na javnu nabavu i eventualna poništenja odluka o odabiru nisu bila politička tema", komentirao je bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.
Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević objavio je kako je poništena javna nabava za sanaciju Marjana, prenosi Dalmatinski portal.
"Javna nabava je posebna priča u Hrvatskoj o čemu bi se mogla napisati razna djela od komedija do tragedija.
Stručne službe ih provode kako najbolje znaju i umiju u dozlaboga izbirokratiziranom sustavu, a onda u slučaju žalbe DKOM odlučuje o ishodu najčešće mjesecima, a to je još jedan posebna priča naše birokracije."
"Do prošlog mandata žalbe na javnu nabavu i eventualna poništenja odluka o odabiru nisu bila politička tema, da bi zadnje četiri godine Šuta i njegovi suradnici za svaku takvu napadali Ivicu Puljka s argumentacijom 'hoće li platiti to iz svog džepa?'.
Pa da pitamo Tomislava Šutu hoće li 3.981,25€ štete nastale poništavanjem javne nabave za sanaciju Marjana platiti iz svog džepa ili sad kad je u Puljkovoj koži vlada druga retorika?
Dodatno se postavlja pitanje kako će se ovo odraziti financijski na Grad Split sad kad je poništena odluka na temelju koje je potpisan ugovor s tvrtkom koja je nekidan započela radove na Marjanu i što to znači operativno za sanaciju Marjana", poručio je.
