Sutra godinu dana od pogibije trojice mornara: "Nitko iz vrha uprave Jadrolinije nije odgovarao"

Oni koji su imenovali takav kadar nikada nisu željeli priznati da su pogriješili. Umjesto istine i odgovornosti, birali su zaštitu podobnih i šutnju o svojim propustima. I to je sustav koji smo stvorili, sustav u kojem nema pravde za male ljude.

Jadrolinija je prevažna za sve nas otočane i svaki mornar i putnik mora imati sigurnost ali i otočanin mora imati jednako pravo kao i svaki stanovnik na kopnu', kaže Marković.