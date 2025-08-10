Sutra godinu dana od pogibije trojice mornara: "Nitko iz vrha uprave Jadrolinije nije odgovarao"

SDP-ova saborska zastupnica, supetarska gradonačelnica Ivana Marković podsjeća kako će se 11. kolovoza navršiti godina dana od pada rampe trajekta Lastovo u Malom Lošinju u kojem su poginula trojica pomoraca, a jedan je teško ozlijeđen.
Oglas
"Sada znamo da to nije bio nesretan slučaj"
'To nisu samo brojke u crnoj statistici, to su ljudi, mornari, njihova imena, njihove obitelji i životne priče. Radili su požrtvovno, vjerujući da sustav u kojem rade ima brigu za njihovu sigurnost.
Danas, godinu dana kasnije, znamo da ova tragedija nije bila nesretan slučaj, nego posljedica godina lošeg upravljanja, političkog kadroviranja i postavljanja ljudi na odgovorne funkcije ne zbog znanja i stručnosti, nego zbog stranačke pripadnosti i poslušnosti.
Takvi kadrovi ne štite sigurnost, nego štite vrh vlasti, a cijenu toga platili su ljudi na najskuplji način- svojim životima', poručuje Marković.
Nitko iz Uprave nije osumnjičen
Dodaje kako su istrage otkrile mnoštvo propusta u funkcioniranju Jadrolinije, ali nitko iz vrha uprave nije osumnjičen.
'Umjesto da se odgovornost potraži među onima koji su upravljali sustavom, krivnja se svalila na mornare, na ljude koji su požrtvovno radili svoj posao, s onim što im je dano, često nedovoljnim, nesigurnim i zastarjelim.
S punim rasporedom i pritiskom u sezoni. Kao i danas. Oni koji su donosili odluke i bili dužni osigurati sigurnost izuzeli su se od svake odgovornosti i izvukli bez ikakvih posljedica, te se odgovornost prevalila na leđima onih koji su bili žrtve loših odluka- mornare. Kao i njihove kolege optužnicama.
Oni koji su imenovali takav kadar nikada nisu željeli priznati da su pogriješili. Umjesto istine i odgovornosti, birali su zaštitu podobnih i šutnju o svojim propustima. I to je sustav koji smo stvorili, sustav u kojem nema pravde za male ljude.
Jadrolinija je prevažna za sve nas otočane i svaki mornar i putnik mora imati sigurnost ali i otočanin mora imati jednako pravo kao i svaki stanovnik na kopnu', kaže Marković.
Trojica mornara mrtva zbog sustava
Upozorava kako se ova tragedija ne smije zaboraviti.
'Ne smijemo zaboraviti da su trojica mornara mrtva jer sustav nije radio svoj posao.
Izražavam iskreno saučešće obiteljima i prijateljima poginulih. Dugujemo im istinu, pravdu i bolje uvijete rada za sve naše pomorce.
Ova tragedija je trebala biti prekretnica. I nadam se da je će se stvari unutar Jadrolinije početi dugoročno mijenjati što ćemo svakako pozorno pratiti u periodu koji je ispred nas.
U ovoj državi možda nema pravde za male ljude, ali je naša dužnost da se za tu pravdu borimo', naglašava Ivana Marković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas