Milanović i Plenković sudjelovali u puštanju Bekavca: Evo kako se odvijala "tiha diplomacija"

Hrvatski pomorac Marko Bekavac pušten je iz turskog zatvora gdje je ležao pod optužbom da je švercao 137 kilograma kokaina. O okolnostima pod kojima je pušten progovorili su njegova odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka te njegov brat Jozo
Podsjetimo, Bekavac je uhićen u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli, a u rujnu prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora.
'Jutros sam saznala da je Marko Bekavac pušten iz zatvora i evo vama sam se prva javila. Jutros sam se čula s njegovim odvjetnikom u Turskoj. On također nije znao da je Marko pušten iz zatvora, a nije ni dobio nikakvu odluku o tome', kaže za Jutarnji list Bekavčeva odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka.
Tiha diplomacija
Otkrila je da su prije mjesec dana Bekavčeva supruga i ona bile kod predsjednika Zorana Milanovića, koji je rekao da se radi na njegovu puštanju iz zatvora. U procesu je sudjelovao i premijer Plenković, kao i diplomacija.
'Sve se radilo bez javnosti, ta tiha diplomacija. Svi su oni pridonijeli njegovu puštanju i ovoj odluci. Mi u javnost nismo izlazili s tim pojedinostima, jer smo znali da turske vlasti prate sve što bi se eventualno objavilo'.
Kotarac kaže kako je Bekavčev brat Jozo rekao da pomorca premještaju iz jednog zatvora u drugi. "Tako je njemu bilo rečeno. Međutim, nije se radilo o tome, već su ga naprosto pustili, stavili u zrakoplov i eto ga, on je tu", zaključila je.
Jozo Bekavac: Rekao mi je da ga premještaju u drugi zatvor
Za Slobodnu Dalmaciju progovorio je pak Jozo Bekavac, brat pomorca. On kaže kako ga je jutros iz hrvatskog veleposlanstva u Turskoj zvao gospodin Zadro koji mu je kazao da Marko dolazi u Hrvatsku!
"Brat me zvao u petak, ali nije ništa rekao o puštenju već da ga iznenada premještaju iz zatvora u kojem se nalazi u neki drugi zatvor, što mi govori da niti on nije u tom trenutku ništa znao o svom puštanju. Očigledno je diplomacija sve odradila u najvećoj mogućoj tišini.
Marko je stigao u Split, evo, što da vam kažem. Što ću reći, presretni smo, puno je prošlo od tog 5.listopada 2023. moj je brat napokon slobodan", rekao je Jozo Bekavac.
