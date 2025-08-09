Plavi kitovi odjednom su utihnuli, a to je zastrašujuće upozorenje za čovječanstvo

Koautorica studije, morska biologinja Kelly Benoit-Bird, dodala je: "Kada imamo ove zaista vruće godine i toplinske valove u moru, to nije samo pitanje temperature. Cijeli se sustav mijenja i tada nemamo krilova, odnosno planktonskih rakova . Životinje koje se isključivo oslanjaju na njih ostaju bez hrane. Takvi toplinski valovi u moru imaju posljedice po čitav ekosustav. Ako ne mogu naći hranu, a sposobne su preplivati cijelu zapadnu obalu Sjeverne Amerike, to je posljedica golemih razmjera."