Novi preokret oko tragedije trajekta Lastovo: Obitelji stradalih pomoraca dižu kaznenu prijavu

"Izvješće Agencije za istraživanje nesreća kao i Uprave za sigurnost ministarstva mora, prometa i infrastrukture je po mom mišljenju napravljeno iznenađujuće profesionalno i stručno utemeljeno. Oba izvješća napravljena su po svim profesionalnim standardima"

Ocjena je to koju je Jutarnjem listu iznio Damir Zec, umirovljeni profesor u trajnom zvanju riječkog Pomorskog fakulteta i bivši predsjednik Jadrolinijina Nadzornog odbora koji je dao ostavku na tu dužnost.

Dakle, potpuno suprotno onome što je u svom pravnom mišljenju ustvrdio umirovljeni prof. dr. sc Dragan Bolanča u svom mišljenju koji ustvrdio da nema nikakve prekršajne odgovornosti predsjednika Uprave Jadrolnije Damira Sopte već iz njegova mišljenja proizlazi da je isključivi krivac za nesreću “Lastova” 11. kolovoza prošle godine na Malom Lošinju zapovjednik i njegovi podređeni, a da sam postupak koji su proveli nadležni u Ministarstvu nestručan i nezakonit.

Prof. dr. Zec kaže da je sigurnost plovidbe tema koja je obilježila njegovu profesionalnu karijeru kao predavača na Riječkom pomorskom fakultetu.

“Pomorstvo je jedna od rijetkih grana gdje postoji izričita odgovornost uprave sa ono što se događa na brodu i posada može biti odgovorna samo ako je postupala suprotno uputama koje su jasne i izričite. Upravo zbog toga uspostavljen taj nazovimo ga sustav upravljanja sigurnošću (ISM) u svim kompanijama, koji je uspostavljen još prije više od tridesetak godina. Odgovornost Uprave ne postoji samo onda ako je ona napravila sve ono što je morala, a posada je postupala suprotno tim pisanim uputama koje moraju biti jasno uspostavljene”, kaže Zec.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je za 24sata poručio da rješenje o osumnjičenim u istrazi koja je otvorena protiv zapovjednika “Lastova” i njemu dvojice podoređenih nije “zapisano u kamenu”, odnosno da se može mijenjati ako bude novih relevantnih dokaza.

“Zašto Ministarstvo nije podnijelo kaznenu prijavu ako smatraju da je odgovoran i predsjednik uprave? Oni su ovlašteni to učiniti.

Pozivam ih neka podnesu kaznenu prijavu s argumentima o odgovornosti i ona će svakako biti razmotrena”, poručio je Ivan Turudić.

Na ovu njegovu tvrdnju referirao se dr. sc Šime Savić, zastupnik obitelji stradalih pomoraca, ali i na pravno mišljenje koje je dao prof. Bolanča.

“Državni odvjetnik ne treba posebnu kaznenu prijavu da bi protiv nekoga pokrenuo postupak jer on ima zakonsku mogućnost i ovlaštenje pokrenuti postupak i na temelju drugih saznanja. Što se tiče pravnog mišljenja, pretpostavljam da ga je “Jadrolinija” dostavila tužiteljstvu. Osobno smatram da to nema nikakvu pravnu snagu i ne obvezuje nikoga u postupku. Obitelji oštećenih će podnijeti kaznenu prijavu protiv osoba. Kao njihov zastupnik smatram da treba u postupku ustanoviti tko je odgovoran da brod koji ne ispunjava uvjete plovi, tko je odgovoran za to da pomorci koji nisu bili osposobljeni na siguran način plove. Treće, kako je moguće da takav brod plovi a nema odgovarajuća sigurnosna upozorenja i upute”, ističe zastupnik obitelji u izjavi za Jutarnji.

