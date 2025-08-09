Oglas

uoči sastanka 1

WSJ: Ovo će biti Putinov ultimatum na pregovorima na Aljasci

author
N1 Info
|
09. kol. 2025. 14:11
Russia's President Vladimir Putin looks on during the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympic Games, at the National Stadium, known as the Bird's Nest, in Beijing, on February 4, 2022. (Photo by WANG Zhao / AFP)
WANG Zhao / AFP

Prema izvješću Wall Street Journala, ruski predsjednik Vladimir Putin u pregovorima na Aljasci traži da se ukrajinske snage potpuno povuku iz preostalog dijela Donjecke oblasti koji još uvijek kontroliraju. Takav potez otvorio bi ruskoj vojsci put prema Harkivskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, bez sigurnosnih jamstava za Kijev i uz rizik da Zapad obustavi vojnu pomoć.

Ogroman gubitak za Ukrajinu

Kremlj je u subotu potvrdio da će se ruski predsjednik Vladimir Putin sastati sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom na Aljasci u petak, 15. kolovoza, opisujući izbor mjesta održavanja "posve logičnim."

Plan koji će Putin navodno iznijeti na pregovorima s Trumpom uključuje zahtjev da se ukrajinske snage povuku iz preostalog dijela Donjecke oblasti – područja u kojem žive stotine tisuća ljudi i gdje su od 2014. godine podignute ključne linije obrane.

To bi ujedno i ruskoj vojsci omogućilo da zaobiđe te utvrđene položaje bez ikakvih gubitaka, napreduje oko 85 kilometara prema zapadu i zauzme strateški položaj za napad na Harkivsku i Dnjepropetrovsku oblast, kroz teritorije bez ikakvih obrambenih linija.

Ukrajina prema ovom planu ne bi dobila nikakva sigurnosna jamstva, što znači da ne bi mogla računati na dodatnu pomoć Zapada ako bi Rusija ponovno odlučila započeti rat i zauzimati novi teritorij.

Povlačenje Ukrajinaca iz Donjecka

Prema Putinovoj zamisli, Ukrajina bi se morala povući iz Donjecke oblasti isključivo u zamjenu za prekid vatre, dok bi se konačni mirovni sporazum pregovarao tek u drugoj fazi između Putina i Donalda Trumpa, a potom “razmatrao sa Zelenskim”.

Putin navodno ovaj “plan povlačenja iz Donjecka” predstavlja kao ponudu koju se može samo prihvatiti ili odbiti, prijeteći da će potpuno odustati od pregovora ako Ukrajina ne pristane.

Što će tražiti od SAD-a?

U tom slučaju, Putin planira pokušati uvjeriti Trumpa da svu odgovornost za nastavak rata prebaci na Ukrajinu te ga nagovoriti da SAD prestane slati ili prodavati oružje Ukrajini do kraja sukoba.

Teme
donald trump putinovi uvjeti vladimir putin volodimir zelenski wall street journal

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
