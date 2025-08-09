WSJ: Ovo će biti Putinov ultimatum na pregovorima na Aljasci

Plan koji će Putin navodno iznijeti na pregovorima s Trumpom uključuje zahtjev da se ukrajinske snage povuku iz preostalog dijela Donjecke oblasti – područja u kojem žive stotine tisuća ljudi i gdje su od 2014. godine podignute ključne linije obrane.



To bi ujedno i ruskoj vojsci omogućilo da zaobiđe te utvrđene položaje bez ikakvih gubitaka, napreduje oko 85 kilometara prema zapadu i zauzme strateški položaj za napad na Harkivsku i Dnjepropetrovsku oblast, kroz teritorije bez ikakvih obrambenih linija.