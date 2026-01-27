Oglas

usprkos oglašenoj rasprodaji

Nama u Ilici se ne zatvara. Stižu svjetski brendovi?

N1 Info
27. sij. 2026. 13:34
26.01.2026., Zagreb - U robnoj kuci Nama u tijeku je velika rasprodaja pred zatvaranje lokala. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Robna kuća Nama u zagrebačkoj Ilici, usprkos oglašenoj 'rasprodaji zbog zatvaranja', neće zatvoriti svoja vrata - dapače, kako je potvrđeno tportalu, novi vlasnici planiraju da će i u idućim godinama ovdje biti upravo robna kuća.

U sklopu stečajnog postupka ovaj kultni objekt nedavno je prodan tvrtki 'Izbor šesti', iza koje stoje splitske obitelji Banović i Budalić. Kako je zgrada zaštićena kao kulturno dobro, formalno je bila ponuđena na prvokup državi i Gradu Zagrebu, koji to svoje pravo nisu iskoristili.

Procedura prijenosa još uvijek nije formalno dovršena do kraja i čeka se preuzimanje od strane novih vlasnika.

U ponedjeljak je, međutim, u izlozima ove robne kuće postavljen natpis kojim se Nama zahvaljuje Zagrepčanima i Zagrepčankama na 140 godina vjernosti i obavještava ih da je u tijeku 'rasprodaja radi zatvaranja robne kuće Ilica' i sniženje od 30 posto.

26.01.2026., Zagreb - U robnoj kuci Nama u tijeku je velika rasprodaja pred zatvaranje lokala. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Oglas je, prigodno, garniran raspolovljenim plavim srcem, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama, uglavnom zdvajanja zbog navodne propasti jednog od zagrebačkih simbola.

"Plan je u idućim godinama održati i razvijati poslovanje robne kuće u Ilici", kratko je za tportal rekao sugovornik vrlo blizak vlasnicima tvrtke Izbor šesti.

Zalihe ne prelaze novom vlasniku, za razliku od radnika

Oglašenu rasprodaju u Nami on opisuje kao zapravo logičan potez jer 'stara' tvrtka još uvijek posjeduje robnu kuću na Kvaternikovom trgu u Zagrebu, koja nije bila predmet prodaje u sklopu stečajnog postupka. Na ovaj način povećat će promet i riješiti se većeg dijela zaliha u Ilici, koje stoga neće morati transportirati na drugu lokaciju.

Postojeća roba i zalihe, naime, ne prelaze u tvrtku novog vlasnika, za razliku od 160 radnika Name koje je dužan zadržati na najmanje dvije godine.

Izvori bliski novim vlasnicima nisu željeli komentirati natpise koji sugeriraju da robne kuće u Ilici više neće biti, premda bi se oni mogli proglasiti zavaravajućima.

"Sigurno je da će robna kuća ondje postojati i u idućim godinama i plan je da Nama nastavi raditi kao do sada", decidirani su sugovornici tportala.

Iz tvrtke Izbor šesti ne žele otkrivati ostale detalje prije nego što i formalno ne preuzmu objekt i radnike u Ilici, no izgledno da će ondje useliti neki poznati trgovački brendovi poput španjolskog modnog diva Zara, koji u svom lancu ima i niz drugih poznatih brendova.

Nama Zagreb

