Nama u Ilici se ne zatvara. Stižu svjetski brendovi?

Oglašenu rasprodaju u Nami on opisuje kao zapravo logičan potez jer 'stara' tvrtka još uvijek posjeduje robnu kuću na Kvaternikovom trgu u Zagrebu, koja nije bila predmet prodaje u sklopu stečajnog postupka. Na ovaj način povećat će promet i riješiti se većeg dijela zaliha u Ilici, koje stoga neće morati transportirati na drugu lokaciju.