Svećenik o Thompsonovu koncertu: "Dvije situacije su me rastužile"

Druge situacije koja su me rastužile povezane su psovanjem Boga. Mnogima koji su bili na koncertu je zajednička i ljubav prema Bogu i to je nešto predivno, ali me rastužilo što sam čuo da pojedinci i to uglavnom muškarci psuju Boga kroz poštapalice koji su dio njihovog svakodnevnog govora pa i u mnogim banalnim situacijama, primjerice dok čekaju u redu za ući na koncert i onako usput dok su hodali prema hipodromu i odlazili s njega nakon koncerta. Svjestan sam da to nije većina ljudi koja je bila na koncertu ali svejedno me to rastužilo. Dvojici takvih muškaraca sam prišao i rekao im u ljubavi, nemoj molim te psovati Boga. Pa vidiš da i Thompson kojega voliš i čije pjesme i ti pjevaš, pjeva o ljubavi prema Bogu. Mislim da se moramo više pokrenuti i u ljubavi pokušati ukazati ljudima da prestanu psovati Boga. Molimo i na tu nakanu. Za iskorjenjenje psovanja Boga i svetinja u našem narodu. To u duhovnom smislu može biti velika prepreka koja ometa prodor Božjeg blagoslova na naš narod i čini upravo suprotno, navlači prokletstvo na naš narod i na naše obitelji.