Sveučilište u Zagrebu sutra dobiva novog rektora, ovo su programi dvojice kandidata

Na izbornoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu koja će se održati u utorak, 10. ožujka, bit će izabran novi rektor za mandatno razdoblje 2026. do 2030., a kandidati su dekan Pravnog fakultetu Ivan Koprić te dosadašnji rektor Stjepan Lakušić.

Sjednica izbornog povjerenstva održat će se u 11 sati, novi rektor bit će izabran tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom svih članova Senata, a pred novinare bi trebao stati oko 13 sati.

Mandat izabranoga rektora Sveučilišta u Zagrebu započinje 1. listopada.

Koprić je uoči sutrašnje izborne sjednice pozvao na očuvanje diskrecije tijekom tajnog glasovanja na izborima za rektora te predložio da se onemogući korištenje mobilnih uređaja i kamera tijekom glasovanja.

U dopisu upućenom članovima Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora, Koprić je upozorio da se na mnogim europskim i svjetskim sveučilištima primjenjuju mjere kojima se osigurava maksimalna privatnost i sigurnost članova Senata tijekom tajnog glasovanja.

Istaknuo je kako bi dodatna pozornost na očuvanje diskrecije pri glasovanju mogla osnažiti slobodu odlučivanja i smanjiti mogućnost bilo kakvog oblikovanja izbornih rezultata.

Lakušić i Koprić svoje su programe Senatu predstavili 26. veljače.

Kandidat Koprić dva tjedna prije predstavljanja programa pozvao je da se sjednica Senata otvori za javnost kako bi svi zainteresirani mogli pratiti predstavljanje izbornih programa. Sveučilište je odbilo taj prijedlog.

U sažetku programa rada profesora Koprića za mandat 2026.–2030. predlaže se sveobuhvatna reforma Sveučilišta u Zagrebu s ciljem modernizacije i demokratizacije, uz naglasak na studente, znanost, umjetnost i suradnju s društvom.

Ključni smjerovi uključuju digitalnu transformaciju, razvoj istraživanja i inovacija, internacionalizaciju, jačanje studentskog standarda te reorganizaciju upravljanja i infrastrukture.

Lakušićev program rada temelji se na paradigmi "Studenti u središtu" i usmjeren je na unapređenje obrazovanja, istraživanja, međunarodne suradnje i inovacija.

Ključni ciljevi uključuju modernizaciju studija, jačanje znanstvene izvrsnosti, internacionalizaciju, suradnju s gospodarstvom, razvoj infrastrukture i digitalnu transformaciju, uključujući primjenu umjetne inteligencije. Program predviđa i podizanje studentskog standarda te jače pozicioniranje Sveučilišta u Zagrebu kao međunarodno konkurentne institucije.