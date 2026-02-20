Divjak: Sveučilište u Zagrebu se pod rektorom Lakušićem svrstalo u antidemokratsku kolonu

Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak optužila je aktualnog rektora Sveučilišta u Zagrebu Stjepana Lakušića za nedemokratsko postupanje u procesu izbora novog rektora jer je proces zatvorio za javnost
Oglas
U objavi na svojoj Facebook stranici, bivša ministrica Divjak ustvrdila je da u ovom trenutku Sveučilište radi protiv demokracije i javnosti jer profesori i studenti, pa čak ni akademska javnost nemaju službenog pristupa postupku izbora novog rektora najvažnijeg sveučilišta u zemlji. Podsjetimo, za tu se funkciju bore Lakušić i dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić.
"Sve se odvija daleko od očiju javnosti, pa čak niti akademska javnost sa Sveučilišta nema službenog pristupa. Dakle, tisuće profesora i deseci tisuća studenta, nemaju prilike čuti kakvi su programi niti postaviti pitanja. Izuzetak je 70-ak koji sjede u Senatu i koji će jedini glasati o novom rektoru", napisala je Divjak.
Naglašava da se profesor Koprić, kao izazivač, trudi biti prisutan pa ide gdje ga zovu, odgovara na pitanja novinara i traži da sjednica Senata na kojoj će se predstavljati programi idući tjedan, bude javna. No, izborno povjerenstvo odbilo je Koprićev prijedlog da sjednica bude otvorena široj javnosti.
Pročitajte još
"Povjerenstvo tvrdi da je dovoljno postupak transparentan i da je svim kandidatima osigurana jednaka vidljivost. Podsjećam da su se na nedavnim izborima na Sveučilištu u Rijeci kandidati javno sučelili te su im se mogla postavljati pitanja. Međutim, rektor Lakušić sve to ignorira i sjedi u svojoj kuli bjelokosnoj u zgradi SEECEL-a na Kajzerici, valjda uvjeren da je ionako sve dogovorio i riješio prije s glasačima, pa se ne mora mučiti s običnom rajom", upozorava Divjak.
Dodala je i kako su rijetki fakulteti na kojima dekani išta podijele s fakultetskim vijećima oko izbora rektora jer misle da je to njihovo "pravo" da glasaju kako žele, a ne da predstavljaju svoju instituciju.
"Sveučilište u Zagrebu se pod rektorom Lakušićem svrstalo u antidemokratsku kolonu, a to je protivno svim principima po kojima bi sveučilište trebalo djelovati", zaključila je Divjak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas