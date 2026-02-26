Sveučilište u Zagrebu bira rektora iza zatvorenih vrata: Kome smeta transparentnost?

Među dekanima ima i onih koji smatraju da ovakav izbor nije dovoljno transparentan. Iako u manjini, poručuju – javnost je trebala imati pristup. Aleksandar Mešić, dekan Agronomskog fakulteta je poručio: „Interes javnosti i medija pokazuje koliki je značaj Sveučilišta u Zagrebu. Financira se javnim novcem i osobno ne bih imao ništa protiv da je sjednica bila otvorena. Radi se o časnim ljudima i nema se što skrivati.“