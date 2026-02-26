bez javnog uvida
Sveučilište u Zagrebu bira rektora iza zatvorenih vrata: Kome smeta transparentnost?
Zagrebačko sveučilište bira novog rektora – ali bez javnosti. Rasprava o programima kandidata održava se iza zatvorenih vrata, a zahtjevi za javnim sučeljavanjem su odbijeni. Dio akademske zajednice upozorava na manjak transparentnosti i pita zašto se o budućnosti najvećeg hrvatskog sveučilišta odlučuje bez javnog uvida. Zašto su vrata zatvorena – donosimo vam u prilogu.
Zagrebačko sveučilište bira novog rektora. I to – iza zatvorenih vrata. Javnost je tražila pristup. Tražio ga je i kandidat Ivan Koprić. Dobio ga nije.
„Nije ovo nikakvo tajno društvo da ne smijemo čuti jedni druge. Danas Lakušić nije smio slušati mene, niti ja njega", kaže Koprić.
Koprić je potom zatražio je i javno sučeljavanje s protukandidatom i sadašnjim rektorom Stjepanom Lakušićem, ali ni to se nije dogodilo.
„Par puta sam ga zvao. Prvo sam tražio od Izbornog povjerenstva da omogući sučeljavanje, odbili su me s, po meni, smiješnim objašnjenjem. Onda sam zamolio Lakušića da se nas dvojica javno suočimo i predstavimo svoje ideje. Ne treba se toga nitko bojati", kazao je Koprić.
Rektor Lakušić na sučeljavanje nije pristao, a ni pred našom kamerom se nije zaustavio.
Novinarka Dora Kršul ovom se temom bavi mjesecima. Podsjeća – prije četiri godine rektor Lakušić na dužnost je došao uz poruke o otvorenosti i transparentnosti. Danas se rasprava o njegovu novom mandatu odvija bez javnosti.
„U Izbornom povjerenstvu sjede dekani, ali postoji i nova funkcija – koordinator povjerenstva. To je prorektor Tibor Pentek, najbliži suradnik aktualnog rektora", kaže Kršul.
Što kažu dekani?
Među dekanima ima i onih koji smatraju da ovakav izbor nije dovoljno transparentan. Iako u manjini, poručuju – javnost je trebala imati pristup. Aleksandar Mešić, dekan Agronomskog fakulteta je poručio: „Interes javnosti i medija pokazuje koliki je značaj Sveučilišta u Zagrebu. Financira se javnim novcem i osobno ne bih imao ništa protiv da je sjednica bila otvorena. Radi se o časnim ljudima i nema se što skrivati.“
Vedran Bilas, dekan FER-A, rekao je: „To nije u nadležnosti dekana. O tome odlučuje Izborno povjerenstvo, vjerojatno u suradnji s drugim sveučilišnim tijelima. Mislim da to nije dobro i da bi postupak izbora rektora trebalo demokratizirati."
S tim se slaže i ministar obrazovanja Radovan Fuchs: „Ako su ispiti javni, onda bi po meni bilo u redu da i kandidature i programi kandidata budu javni. Ne vidim tu nikakvu tajnu.“
Što kažu iz Studentskog zbora?
Na mladima svijet ostaje. No kad je riječ o budućnosti 70 tisuća studenata, njihovi predstavnici biraju – diskreciju umjesto otvorenosti. Gordan Kragić, predsjednik Studentskog zbora rekao je: „Sjednica je fokusirana na predstavljanje programa biračkom tijelu. Mislim da nije trebala biti otvorena za medije jer treba poštovati diskreciju glasanja i privatnost odlučivanja u instituciji staroj više od 350 godina. Javno sučeljavanje ne podržavam jer tada dolazi do sukoba debatnih sposobnosti, a ovdje biramo osobu koja će upravljati sustavom vrijednim gotovo dvije milijarde eura.“
Dora Kršul, pak, kaže: "Studentski zbor kao organizacije nije tijelo koje predstavlja interese 70 000 studenta sveučilišta u Zagrebu nego predstavljaju vlastite partikularne interese koji se kasnije manifestiraju u stranačkim podmladcima."
Tko će voditi najveće hrvatsko sveučilište znat će se 10. ožujka. Hoće li novi mandat donijeti više otvorenosti – ili će vrata Senata i dalje ostati zatvorena – tek ćemo vidjeti.
