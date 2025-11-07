Oglas

Bivši predsjednik Srbije

Tadić: "Palo mi je na pamet da sutra prošetam splitskom rivom i vidim kako se osjećam"

N1 Hrvatska
07. stu. 2025. 21:38

Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije, posjetio je Split kao predavač na KOMferenciji 2025., regionalnom okupljanju stručnjaka za komunikaciju. Tom prilikom komentirao je nedavni incident napada tijekom Dana srpske kulture i najavljeni prosvjed Torcide.

Boris Tadić na KOMferenciji govorit će o sigurnosnoj arhitekturi regije, odnosima s Rusijom i povjerenju građana u vrijeme globalnih napetosti. Danas se osvrnuo i na nedavni incident, koji je ponovno zapalio vatru desnog populizma u Hrvatskoj.

"Moja poruka je da se vratimo na moju politiku, a to je politika pomirenja, izgradnje normalnih odnosa. Nažalost, ta politika ne funkcionira već 13 godina. Da smo joj dali priliku da živi, možda ne bi bilo ni protesta sutra u Splitu, izgradili bismo drugačiju vrstu odnosa", kaže.

"Pitali ste me kako se osjećam u Splitu. Palo mi je na pamet da sutra prošetam splitskom rivom i vidim kako se osjećam. To bi bio jedan dobar test. S druge strane, danas sam imao jako lijepu komunikaciju s mojim hrvatskim prijateljima", kaže Tadić.

Teme
Boris Tadić Split Srbija dani srpske kulture

