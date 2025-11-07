Bivši predsjednik Srbije
Tadić: "Palo mi je na pamet da sutra prošetam splitskom rivom i vidim kako se osjećam"
Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije, posjetio je Split kao predavač na KOMferenciji 2025., regionalnom okupljanju stručnjaka za komunikaciju. Tom prilikom komentirao je nedavni incident napada tijekom Dana srpske kulture i najavljeni prosvjed Torcide.
Boris Tadić na KOMferenciji govorit će o sigurnosnoj arhitekturi regije, odnosima s Rusijom i povjerenju građana u vrijeme globalnih napetosti. Danas se osvrnuo i na nedavni incident, koji je ponovno zapalio vatru desnog populizma u Hrvatskoj.
"Moja poruka je da se vratimo na moju politiku, a to je politika pomirenja, izgradnje normalnih odnosa. Nažalost, ta politika ne funkcionira već 13 godina. Da smo joj dali priliku da živi, možda ne bi bilo ni protesta sutra u Splitu, izgradili bismo drugačiju vrstu odnosa", kaže.
"Pitali ste me kako se osjećam u Splitu. Palo mi je na pamet da sutra prošetam splitskom rivom i vidim kako se osjećam. To bi bio jedan dobar test. S druge strane, danas sam imao jako lijepu komunikaciju s mojim hrvatskim prijateljima", kaže Tadić.
